الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

موعد انطلاق وأماكن الدورة الـ16 من مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية

انتصار عبدالفتاح
انتصار عبدالفتاح

عقد الفنان انتصار عبدالفتاح، رئيس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ16 من المهرجان، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة.

وينظم المهرجان بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار متمثلة فى هيئة التنشيط السياحى ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، يُقام المهرجان تحت شعار «رسالة سلام إلى العالم»، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وشارك في المؤتمر سهام إسماعيل، المدير التنفيذى للمهرجان، وقيثارة عبدالفتاح، الأمين العام لمؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب.

وقال الفنان انتصار عبدالفتاح إن عددًا كبيرًا من الدول طالبت بالمشاركة فى المهرجان، ولكن اختصرنا الفرق إلى أن أصبح عدد الفرق والدول المشاركة 30 فرقة، نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد، ومن بين هذه الدول: الكونغوبرازفيل وتتارستان وباكستان والبوسنة والصين وجيبوتى والجزائر واليونان ورومانيا وجنوب السودان وإندونيسيا واليمن وقبرص ومصر، بالإضافة إلى مشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة فى مصر.

وأضاف أن: ضيف شرف المهرجان دولة الكونغوبرازفيل، مؤكدًا أن المهرجان أصبحت له مكانة دولية وشعبية ليس على مستوى مصر والدول العربية فقط، بل على مستوى العالم أجمع، ومن المقرر أن افتتاح المهرجان سيكون يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر الجارى على مسرح السور الشمالى بجوار بوابة النصر فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويستمر حتى 28 سبتمبر من نفس الشهر.

وستقام احتفالية دولية كبرى بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف تحت عنوان «دعونى أناجى حبيبى» يوم 26 سبتمبر، كما ستقام احتفالية ملتقى الأديان «هنا نصلى معًا»، الذى يعد أكبر ملتقى دولى لفن السماع والرقص الصوفى المولوى، والختام يوم 28 سبتمبر ضمن فعاليات مهرجان سماع.

ومن أماكن العروض للمهرجان مسرح السور الشمالى وقبة الغورى وبيت السنارى، يكرم المهرجان من جنوب إفريقيا الأسقف المتمرد ديزموند توتو، ومن إيطاليا د. جوزيبى سكاتولين، ومن أمريكا توماس ميرتون أوكسو، بالإضافة إلى متحف الذاكرة والتسامح بالمكسيك، ودير سانت كاترين بجنوب سيناء.                                   

الفنان انتصار عبد الفتاح مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية المجلس الأعلى للثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة قطاعات الوزارة المختلفة رسالة سلام الى العالم

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