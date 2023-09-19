"إكسترا نيوز" تعرض صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 10 سنوات الماضية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" أرقام صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال 10 سنوات الماضية في مصر، حسب مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، التي جاءت كالتالي:

قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية