الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تعرض صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 10 سنوات الماضية

الاستثمارات الأجنبية
الاستثمارات الأجنبية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" أرقام صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال 10 سنوات الماضية في مصر، حسب مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، التي جاءت كالتالي:

قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية

  • 4.2 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشر عام 2013 /2014.
  • 6.4 مليار دولار ارتفعت عام 2014 /2015 بنسبة قدرها 52.7%.
  • 6.9 مليار دولار ارتفعت عام 2015 /2016 بنسبة قدرها 8.7%
  • 7.9 مليار دولار استمر الارتفاع عام 2016 /2017 بنسبة قدرها 14.4%.
  • 7.7 مليار دولار عام 2017 /2018 بنسبة انخفاض 2.7%.
  • 8.2 مليار دولار عاود الارتفاع عام 2018 /2019 بنسبة قدرها 6.7%.
  • 7.5 مليار دولار عام 2019 /2020 بنسبة انخفاض 9.5%.
  • 5.2 مليار دولار في الجائجة 2020 / 2021 انخفض بنسبة 30%
  • 8.9 مليار دولار عاود الارتفاع عام 2021/ 2022 بنسبة قدرها 71.4%.
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