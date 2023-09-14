صحفية: تقرير "فيتش" يكون له تأثير كبير لدخول الاستثمارات الأجنبية لمصر

قالت دينا عبدالفتاح، رئيس تحرير أموال الغد، إن تقرير مؤسسة "فيتش" يكون له تأثير كبير لدخول الاستثمارات الأجنبية لمصر.

أضافت خلال تصريحاتها لقناة "إكسترا نيوز"، أن وفاء الدولة المصرية لالتزاماتها من سداد أقساط اليدون التي وصلت إلى 52 مليار دولار خلال 48 شهرًا منها في شدة الحرب على الاقتصاد المصري وسددنا 25.6 مليار دولار يؤكد أن هذا الاقتصاد قرارته محترمة وقادر على سداد التزاماته.

وأشارت إلى أن معدلات النمو التي تحققها الدولة وسط اقتصاد عالمي شبه منهار ووسط عائد ربحية 1% ومن الممكن أن تصل الربحية في مصر إلى 20% .

التقرير عادل ويقول بعض الحقائق عن السوق المصري

وأكدت أن التقرير عادل ويقول بعض الحقائق عن السوق المصرية والذي تغفل وكالات أخرى وتأخذ اتجاها غير سليم عن الاقتصاد في أمور كثيرة نراها لأنه يوجد حلول على الأرض وكافة الاتجاهات التي تتخذها الدولة ذاهبة ناحية تطور الاقتصاد المصري.