تقارير صادمة.. 1200 طفل ماتوا فى المخيمات بالسودان

أعلنت مفوضية شئون اللاجئين بالأمم المتحدة، أن 1200 طفل توفوا في مخيمات اللاجئين السودانيين بين شهري مايو وسبتمبر الماضيين.

وتوفي نحو 1200 طفل جراء الحصبة وسوء التغذية في تسعة مخيمات للاجئين في السودان منذ مايو، وقد يموت عشرات الآلاف الآخرين بحلول نهاية السنة، حسبما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال آلن مينا مسئول الصحة العامة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، إن أكثر من 1200 طفل دون سن الخامسة توفوا في تسعة مخيمات في الفترة بين 15 مايو و14 سبتمبر، ويعود ذلك إلى تفش محتمل لمرض الحصبة وسوء التغذية الحاد.

منذ اندلاع المعارك في أبريل، قُتل نحو 7500 شخص، في حصيلة يرجّح أن تكون أقل بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع.

كما اضطر نحو خمسة ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو اللجوء إلى دول الجوار، وخصوصا مصر وتشاد.

مساعدات مصرية

وأكد وزير الصحة الاتحادية بالسودان، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، أن السودان دولة وحكومة وشعبا يقدرون موقف مصر والقيادة السياسية المصرية في دعم ومساندة دولة السودان ومؤسساته ومنها الصحة.

وأشاد وزير الصحة في تصريحات اليوم السبت، بالدور المحوري الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم السودان على كل الأصعدة والنجاة بالسودان من مخاطر الحرب الدائرة الآن ودعمه الكامل للشعب السوداني.

وأوضح وزير الصحة بالسودان الدعم المصري لبلاده قديم واكتسب مكانة خاصة تحت رعاية الرئيس السيسي ومبادراته المستمرة للارتقاء بالمجال الطبي والرعاية الصحية والصحة العامة في السودان مثل مبادرة القضاء على فيروس C في جميع ولايات السودان، والمبادرات المستمرة في تدريب وتأهيل الأطباء السودانيين في كل التخصصات الطبية من خلال التعاون مع وزارة الصحة المصرية ووزارة التعليم العالي والمعاهد والمستشفيات الحكومية المصرية سواء يتم التدريب في مصر أو السودان، حيث يتم التدريب على أحدث الأجهزة الطبية واستخداماتها، وكذلك إجراء العمليات الجراحية والفحوصات والأشعة التداخلية وغيرها من أنظمة طبية حديثة تلعب فيها مصر دورا محوريا في مجال تدريب الأطباء السودانيين والتصنيع الدوائي.

وأضاف وزير الصحة بالسودان: "هناك أيضا التعاون في مجال الأدوية والاستعانة بالأدوية المصرية والسوق المصرية للدواء، حيث شهدت صناعة الدواء في مصر تطورا كبيرا يشهد به وله العالم أجمع، لافتا إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات المبرمة مع مصر في هذا المجال، مشيدًا في الوقت ذاته بإسهامات ومجهودات السفير هاني صلاح سفير جمهورية مصر العربية الحالي في السودان في العمل على وضع بروتوكولات التعاون الصحي بين مصر والسودان موضع التنفيذ، إلى جانب إبرام العديد من الاتفاقيات في مجال استيراد الدواء من مصر.