الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع شركة العبوات والمستلزمات الطبية بالعاشر من رمضان

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام

أجرى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، زيارة مفاجئة لشركة العبوات والمستلزمات الطبية بمدينة العاشر من رمضان، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية.

وتفقد “عصمت" خطوط الإنتاج المختلفة للتغليف وإنتاج العبوات الداخلية والخارجية من البلاستيك والألومنيوم والقصدير والأنابيب المعدنية وعلب الكرتون والمطبوعات، وكذلك إنتاج الأغطية البكاليت والخراطيم البلاستيك وخراطيم نقل الدم. 

وشملت الجولة داخل الشركة أقسام “المعامل والبحوث والتطوير والمخازن”، واستمع من مسؤولي الإنتاج إلى شرح تفصيلي حول خطط التشغيل والصيانة وتوفير قطع الغيار واستراتيجية التسويق والبيع ودراسات السوق والسياسة المستقبلية للتطوير والتوسع للوفاء باحتياجات السوق المحلية ومدى توافر المواد الخام المستخدمة في عمليات الانتاج.

وأكد وزير قطاع الأعمال على ضرورة الاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها والاهتمام بتدريب العاملين وميكنة نظم العمل بداية من مستلزمات الصناعة وصولا إلى المنتج النهائي، مشيرًا إلى أن شركة العبوات تمتلك كافة مقومات النجاح ولدى العاملين بها خبرات متراكمة في هذا المجال، موضحا ضرورة  مراجعة السياسات البيعية والتسويقية والمالية داخل الشركة لمواكبة التطور في هذا المجال. 

محامٍ بإحدى شركات قطاع الأعمال: الرئيس السيسي يشعر باحتياجات المواطنين

 

ووجه الدكتور محمود عصمت بوضع خطة محددة وواضحة لتطوير إنتاج الشركة ورفع كفاءة المعدات وخطوط الإنتاج وتحسين المنظومة التسويقية للمنتجات، والتدريب على وسائل الإنتاج الحديثة، وتجهيز المصنع بأحدث الآلات لتلبية احتياجات شركات الأدوية العامة والخاصة بمستويات جودة عالية وبمختلف المقاسات المطلوبة، وذلك في إطار الخطة الطموحة التي تتبناها الوزارة لتطوير شركات الأدوية التابعة والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير.

جدير بالذكر أن شركة العبوات تأسست عام 1964 لتوفير العبوات المستخدمة لتغليف الأدوية سواء التغليف الداخلي الملاصق للدواء كالبلاستيك والألومنيوم والقصدير والأنابيب المعدنية أو التغليف الخارجي كعلب الكرتون والمطبوعات، وكذلك إنتاج الأغطية البكاليت والخراطيم البلاستيك وخراطيم نقل الدم، كما تخصصت أيضًا في إنتاج و توزيع المستلزمات الطبية للمستشفيات والمعامل من أسرة وكراسي، بالإضافة إلى تصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ركة العبوات والمستلزمات الطبية مدينة العاشر من رمضان القابضة للأدوية

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يستبعد الزمالك من المشاركة في السوبر الجديد

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

قاتل ابن عشيقته بالهرم بدلي باعترافات مثيرة:"سهراتي كانت حمرا"

مصر تهزم كورونا.. انتعاشة سياحية تقارب مستويات 2010

كيف تستفاد مصر اقتصاديًا من زيارة الرئيس السيسي للإمارات؟.. خبراء يعلقون

دردشة وفيديوهات فاضحة.. كيف أسقطت فتاة خليجية «عنتيل المقطم» فى فخ المباحث؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟