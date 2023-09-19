الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب مصر أكتوبر: مبادئ الحوار الوطنى للانتخابات الرئاسية تشجع المواطنين على المشاركة

جيهان مديح
جيهان مديح

أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أهمية المبادئ التي أعلنت عنها إدارة الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية، وتستهدف مشاركة واسعة من المصريين في هذه الانتخابات، وتعد فرصة ذهبية للأحزاب السياسية من أجل  تقوية دورها في الشارع، وتواصلها مع المواطنين، كما أنها فرصة لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة.

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"الاتحاد" يثمن مبادئ الحوار الوطني حول انتخابات الرئاسة: تتفق مع مطالب القوى السياسية

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"المصرى الديمقراطي": وثيقة "أمناء الحوار الوطني" بشأن الانتخابات الرئاسية جيدة

فرصة لتعزيز  المساحات المشتركة

وأضافت "مديح" في بيان لها، أننا نعتبر أن بيان إدارة أمناء الحوار الوطني حول الانتخابات الرئاسية وما تضمنه من توصيات مهمة، وثيقة مهمة من أجل التعامل مع هذا الاستحقاق الدستوري، والذي يعتبر فرصة لتعزيز  المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري، الأمر الذي يعد ضرورة في التأسيس للجمهورية الجديدة، مؤكدة أهمية تعزيز مساحات التفاهم والتقارب بين جميع أطياف المجتمع المصري.

وأبدت رئيس حزب مصر أكتوبر، توافقها مع المبادئ والتوصيات التي أعلن عنها الحوار لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالًا لمسار التحول الديمقراطي في مصر، والتي من بينها دعم الحياة السياسية المصرية وهو الأمر الذي بات ضرورة بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه، مضيفة: "وجاء  في مقدمة ضرورات هذا الدعم، واستكمال الجهود الذي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين، أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه".

الانتخابات الرئاسية تمثل خطوة مهمة نحو دعم حرية عمل الأحزاب السياسية

وأوضحت أن الانتخابات الرئاسية تمثل خطوة مهمة نحو دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب الاختيار، لافتة إلي أنه أيضًا من أجل دعم الحياة السياسية، لا بد من إعطاء المزيد من دعم حرية الصحف ووسائل الإعلام والانطلاق بها إلى آفاق أوسع ولكن في ضوء احترام الدستور والقانون والممارسة المهنية، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كل الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات  لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكل القوى المجتمعية.

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