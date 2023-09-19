"المصرى الديمقراطي": وثيقة "أمناء الحوار الوطني" بشأن الانتخابات الرئاسية جيدة

وجه فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، الشكر للكاتب عبد العظيم حماد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس مجلس أمناء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لتقدمه بمسودة الوثيقة التي اقترحها الحزب على مجلس أمناء الحوار الوطني؛ والتي تلزم جميع الأطراف المعنية بتصور واضح تجاه انتخابات الرئاسة باعتبارها من الممكن أن تكون بداية لمرحلة جديدة من التحول الديموقراطي أو خطوة في في اتجاه هذا التحول.

وثيقة جيدة تعبر عن تطلعات الحزب

وقال فريد زهران إن الشكر موصول لزملائنا من ممثلي الحركة المدنية والقوى الديموقراطية ولمجلس أمناء الحوار الوطني الذي تبنى الوثيقة، متابعا أنه على الرغم من أنه أجرى بعض التعديلات عليها، إلا أنها في مجملها وثيقة جيدة وتعبر عن تطلعات الحزب ورغبته في توفير ضمانات محددة على رأسها الحبس الاحتياطي والالتزام بالقائمة النسبية وضمان حيدة الأجهزة الإدارية في الانتخابات.

وأضاف زهران في بيان له: “يبقى أن تستجيب السلطات المعنية لما جاء في هذه الوثيقة وتعلن عن إجراءات وقرارات محددة تضعها موضع التنفيذ”.

وقال: “إننا نتقدم بهذه الوثيقة ليس باعتبارنا متفرجين من أصحاب الأمنيات الحالمة ولكن باعتبارنا حزب فاعل يناضل من أجل مطالب محددة ويسعى إلى تحقيقها بالجهد والمثابرة واستخدام كل ما لديه من أدوات وإمكانات”.

وتابع: “على رأس من نطالبهم بتحقيق هذه المطالب الواضحة والمحددة التي جاءت في الوثيقة أو البيان؛ رئيس الجمهورية ومفوضية الانتخابات وغيرها من الإدارات المعنية”.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، أصدر بيانًا، حول الانتخابات الرئاسية المزمع البدء في إجراءاتها خلال الفترة المقبلة، أعلن فيه عن عدد من المبادئ الخاصة بإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة.