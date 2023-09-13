كتلة الحوار تبحث مع المصرى الديمقراطى الانتخابات الرئاسية

التقت قيادات من كتلة الحوار اليوم والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمناقشة والبحث في الانتخابات الرئاسية القادمة والأجواء المصاحبة لها؛ والآمال المنعقدة عليها في التحول الديمقراطي.



واتفقت وجهات نظر الطرفين على ضرورة المشاركة الإيجابية، وتهيئة المناخ لعقد انتخابات تؤسس لمشاركة واسعة؛ وأهمية المساهمة في صناعة هذا المناخ.

تيار سياسي ديمقراطي

حضر الاجتماع الدكتور "باسل عادل" رئيس كتلة الحوار ومن مجلس الأمناء النائبة "مارجريت عازر" والمهندس "حسام علي" والأستاذة "سوزان حرفي" والدكتور "محمد الكرماني" والدكتور"محمد عبدالمجيد" والدكتور "رامي الجالي".

ومن المصري الديمقراطي أستاذ "فريد زهران" رئيس الحزب و النائبة "أميرة صابر" نائب رئيس الحزب وأستاذ "أحمد فوزي" عضو الهيئة العليا و دكتور "محمد سالم" أمين الشئون البرلمانية.

وقد اقترحت الكتلة تشكيل تيار سياسي ديمقراطي يضم عددا من أحزاب الوسط، يقف خلف مرشح واحد؛ وتكون حملته الانتخابية أول الأنشطة التأسيسية لهذا التيار.. واتفق الطرفان على دراسة المقترحات والبدائل مع استمرار التنسيق والتشاور.