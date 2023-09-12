رئيس كتلة الحوار: الأجواء العامة للانتخابات الرئاسية صالحة وإيجابية

قال الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، إن تم عمل توكيل لتأسيس حزب الحوار، وبدأنا تأسيسه فعليًا منذ أمس، بجانب كيان "كتلة الحوار" الذي سيظل قائمًا، لأنه كيان حر يضم أشخاص من عدد من الأحزاب، حيث أننا ناقشنا بند تحول الكتلة إلى حزب، وندعو كل المصريين الجاديين للانضمام لنا.

وأضاف عادل، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، اليوم الثلاثاء، أنه من بنود الكتلة مسألة رئاسة الجمهورية، بأن لدينا مرشح افتراضي، ونبحث عن تطابق بيانات المرشحين مع هذا البرنامج، وتوجهاته السياسية، خاصة أننا توجه سياسي ليبرالي ونؤمن بالحرية العامة.

وتابع: لدينا مرشح افتراضي في الكتلة للترشح، وكنا نحاول الوصول خلال اجتماع الكتلة أمس إلى اسم مرشحها، وسيكون من قيادات الكتلة.

وأردف: أرجانا الإعلان عن اسم مرشحنا لرئاسة الجمهورية من كتلة الحوار، ونحن مستعدون وشكلنا اللجان، خاصة أنه لدينا رؤية مختلفة في تطلعاتنا للمستقبل.

وأوضح مؤسس ورئيس كتلة الحوار، أن الأجواء صالحة وإيجابية في عملية التعبير عن الرأي والترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ولدينا مرشحين يتحدثون وينتقدوا الأوضاع ولهم مطلق الحرية، منوهًا بأنه الكتلة في حالة انعقاد دائم مع اللجان.

الضمانة الأساسية لنجاح الانتخابات الرئاسية

وأكد مؤسس ورئيس كتلة الحوار، أن الضمانة الأساسية لنجاح الانتخابات الرئاسية هي نزول الناخبين للجان، ولدينا غدًا موعد مع فريد زهران المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة لمناقشة برنامجه وهو الأقرب لمشروعنا.