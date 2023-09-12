الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس كتلة الحوار: الأجواء العامة للانتخابات الرئاسية صالحة وإيجابية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، إن تم عمل توكيل لتأسيس حزب الحوار، وبدأنا تأسيسه فعليًا منذ أمس، بجانب كيان "كتلة الحوار" الذي سيظل قائمًا، لأنه كيان حر يضم أشخاص من عدد من الأحزاب، حيث أننا ناقشنا بند تحول الكتلة إلى حزب، وندعو كل المصريين الجاديين للانضمام لنا.

وأضاف عادل، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، اليوم الثلاثاء، أنه من بنود الكتلة مسألة رئاسة الجمهورية، بأن لدينا مرشح افتراضي، ونبحث عن تطابق بيانات المرشحين مع هذا البرنامج، وتوجهاته السياسية، خاصة أننا توجه سياسي ليبرالي ونؤمن بالحرية العامة.

وتابع: لدينا مرشح افتراضي في الكتلة للترشح، وكنا نحاول الوصول خلال اجتماع الكتلة أمس إلى اسم مرشحها، وسيكون من قيادات الكتلة.

وأردف: أرجانا الإعلان عن اسم مرشحنا لرئاسة الجمهورية من كتلة الحوار، ونحن مستعدون وشكلنا اللجان، خاصة أنه لدينا رؤية مختلفة في تطلعاتنا للمستقبل.

وأوضح مؤسس ورئيس كتلة الحوار، أن الأجواء صالحة وإيجابية في عملية التعبير عن الرأي والترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ولدينا مرشحين يتحدثون وينتقدوا الأوضاع ولهم مطلق الحرية، منوهًا بأنه الكتلة في حالة انعقاد دائم مع اللجان.

الضمانة الأساسية لنجاح الانتخابات الرئاسية

وأكد مؤسس ورئيس كتلة الحوار، أن الضمانة الأساسية لنجاح الانتخابات الرئاسية هي نزول الناخبين للجان، ولدينا غدًا موعد مع فريد زهران المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة لمناقشة برنامجه وهو الأقرب لمشروعنا.

الأجواء العامة للانتخابات الرئاسية صالحة وإيجابية حتى الان الانتخابات الرئاسية الأجواء العامة رئيس كتلة الحوار

مواد متعلقة

مدير عام مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد الجوية تكشف مصير عاصفة دانيال (فيديو)

الإسعاف والطوارئ الليبى: "خراب كبير بالدولة نتيجة العاصفة"

"الحياة اليوم" يرصد فعاليات النسخة الأولى بمنتدى الاستثمار البيئى والمناخى (فيديو)

وزير التنمية المحلية يوجّه برفع درجة الاستعداد تحسبًا لموجة الطقس السيئ

خالد عكاشة: مصر هى الدولة الشقيقة والداعمة بطبيعة دورها التاريخى (فيديو)

حزب حماة الوطن ينظم مؤتمرًا بالفيوم لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة

مهرجان الرواد المسرحى يتلقى العروض المشاركة في دورته الخامسة عشر

محمد أبوشامة يبرز دور مصر فى دعم المتضررين بالمغرب وليبيا

الأكثر قراءة

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

28 سبتمبر.. إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف

وصول 145 جثمانًا مصريًا إلى مشرحة طبرق لتكفينهم وإرسالهم للقاهرة

عاجل.. وزير التعليم: سنبدأ قريبًا فى تطوير مناهج المرحلة الثانوية

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

"مسمعتش كلامى".. تفاصيل اعترافات قاتل شقيقته فى بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟