الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة: تقديم 32.5 مليون خدمة طبية فى 86 يومًا بـ«100 يوم صحة»

مبادرة 100 يوم صحة
مبادرة 100 يوم صحة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن تقديم 32 مليونا و516 ألفًا خدمة طبية من خلال مبادرة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، حتى مساء أمس الإثنين 18 سبتمبر، وذلك على مدار 86 يوما للمبادرة في جميع محافظات الجمهورية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تقديم 349 ألفا و714 خدمة، من خلال مبادرة «100 يوم صحة»، أمس الإثنين 18 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها مبادرة «100 يوم صحة» تضمنت 10 آلاف و186 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة- في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 27 ألفا و353 خدمة.

مبادرة «100 يوم صحة»
 

وأضاف «عبدالغفار» أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ3 آلاف و596 مولودا، فيما قدمت 29 ألفًا و405 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

تقديم خدمات طبية مجانية لأكثر من مليون مواطن فى المنيا ضمن "100 يوم صحة"


وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 3 آلاف و128 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و3 آلاف و933 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 2386 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ13 ألفا و662 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملء 12 ألفا و224 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 10 آلاف و280 مواطنا.

عيادات تنظيم الأسرة
 

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 77 ألفا، و924 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 71 ألفا، و538 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 78 ألفا و737 طفلا .
واستطرد «عبدالغفار» أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و230 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

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«الصحة» تعلن التقرير اليومى لـ«100 يوم صحة»: تقديم 349 ألفًا و714 خدمة


وأضاف «عبدالغفار» أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 47 ألفا و700 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.
 

الصحة 100 يوم صحة العيادات المتنقلة الأمراض المزمنة الاعتلال الكلوى دعم صحة المرأة

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