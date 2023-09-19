الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رسالة حب من هنا الزاهد لوالدتها .. ماذا قالت؟

هنا الزاهد
هنا الزاهد

هنأت الفنانة هنا الزاهد، والدتها بعيد ميلادها اليوم الثلاثاء، شيرين المنزلاوي، والذي يوافق الـ 19 من شهر سبتمبر الجاري، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشرت الفنانة هنا الزاهد مجموعة من الصور جمعتها بوالدتها من مراحل عمرية مختلفة، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت الفنانة هنا الزاهد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي رسالة لوالدتها الفنانة شيرين المنزلاوي قائلًة: “كل سنة و انت طيبة يا احن ام في الدنيا و يديكي الصحة و يخليكي لينا يا حبيبتي”

وفي الأيام الماضية، صدرت الكثير من الأحاديث عن وجود خلاف أسري بين الفنانة هنا الزاهد وشقيق زوجها الفنان كريم فهمي، وكتب الأخير منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "تعريف الناس الناقصة، هي الناس اللي  بتحاول تتخلص من وجودك عشان عارفهم على أصلهم وشفتهم في البداية قبل ما ينضفوا ويتطوروا وخصوصًا لو ده كان على إيدك".

شائعة انفصالها 

وردت الفنانة هنا الزاهد بقوة على شائعات انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فهمي فى برنامج على راديو نجوم إف إم قائلة : “لا ألتفت لمثل هذه الشائعات ولا ارد عليها كل ما يشغلنى عملى ومهنتى وردود فعل الجمهور بعد كل عمل أقدمه ولا انظر لمثل هذه الشائعات”.

وأضافت الفنانة هنا الزاهد: “أنا أحب الحياة والطاقة الإيجابية ولا أنظر إلى من يصدر لى طاقة سلبية”.

وتعيش الفنانة هنا الزاهد حالة من الرواج الفني بعد نجاح مسلسلها الأخير “سيب وأنا أسيب” وشاركها البطولة الفنان أحمد السعدني .

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