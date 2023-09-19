الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم بـ"أنصار بيت المقدس"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت  الدائرة الأولى (إرهاب) بـ محكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، اليوم الثلاثاء، الحكم في إعادة محاكمة المتهم محمد عبدالقادر إسماعيل في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس" بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات والمراقبة لمدة 5 سنوات. 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وبسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد مصطفى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس، وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الدائرة الأولي إرهاب محكمة أمن الدولة العليا مجمع المحاكم بدر الحكم المتهم محمد عبدالقادر إسماعيل أنصار بيت المقدس المستشار محمد السعيد الشربينى

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