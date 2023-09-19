لأول مرة.. البنك يخسر مباراته الافتتاحية في الدوري.. والطلائع يفوز للمرة السادسة

لم تكن هذه المواجهة الأولى التي تجمع بين ناديي طلائع الجيش والبنك الأهلي في الأسبوع الافتتاحي من بطولة الدوري المصري الممتاز، فقد سبق لهما أن التقيا في نفس الأسبوع في موسم 2021-2022، لكن الطلائع انهزم حينها بنتيجة ثلاثية نظيفة، ومن ثم حقق الطلائع انتصارًا على البنك بنتيجة هدفين دون رد كرد فعل.

وهذه النتيجة مخيبة لآمال إدارة البنك المتفائلة جدًا بالموسم الجديد، والتي تثق في أن فريقها لن يعاني من سكرات الهبوط إلى الدوري المصري الدرجة الثانية كما حدث في الموسم الماضي، بل سوف يقدم موسمًا مختلفًا ومميزًا وقويًا، وسيكون الحصان الأسود في البطولة وسيحقق مركزًا أعلى من المركز السابع الذي احتله في الموسم 2021-2022. ولا تبخل إدارة البنك على الفريق بأي شيء، حيث دعمته بـ 10 صفقات جديدة، وحافظت على الجهاز الفني بقيادة القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، الذي نجح في قيادة الفريق فنيًا في الموسم السابق، حيث تولى المسئولية الفنية للفريق في توقيت صعب والفريق في وضعية صعبة، وحقق نتائج جيدة لينقذه من الهبوط.

نتائج البنك في الأسبوع الافتتاحي من الدوري:



هذه هي المرة الأولى التي يتذوق فيها البنك طعم الهزيمة في أسبوع الافتتاح من أصل 4 مشاركات.

ففي المشاركة الأولى في موسم 2020-2021، تعادل مع نادي وادي دجلة إيجابيًا بنتيجة هدف لمثله.

وفي المشاركة الثانية في موسم 2021-2022، فاز على الطلائع.

وفي المشاركة الثالثة في الموسم الماضي، تعادل بنفس النتيجة مع نادي فاركو.

أما المشاركة الرابعة، فكانت في الموسم الحالي، وخسر أمام الطلائع.

إذًا، في 4 مشاركات، تغلب في لقاء واحد وخسر في لقاء واحد، وتعادل في لقاءين.

6 انتصارات للطلائع في الأسبوع الافتتاحي من الدوري

وسجل الطلائع فوزه للمرة السادسة في الأسبوع الافتتاحي من الدوري من إجمالي 20 مشاركة.

فأول مرة كانت في موسم 2004 – 2005، وهو أول مواسمه على الاطلاق في دوري الأضواء والشهرة، وتغلب على نادي الإتحاد السكندري بنتيجة 2 – 1، وأنهى هذا الموسم في المركز العاشر برصيد 30 نقطة جمعها من 7 انتصارات، و9 تعادلات، و10 هزائم.

والمرة الثانية كانت في موسم 2007 – 2008، وفاز على نادي أسمنت أسيوط بنتيجة هدف دون مقابل، وفي نهاية الموسم احتل المركز الرابع برصيد 51 نقطة حصدها من 14 انتصارا، و9 تعادلات، و7 هزائم.

لم يحقق الطلائع مركزا أعلى من الرابع في الدوري.

والمرة الثالثة كانت في موسم 2011 – 2012، وتغلب على نادي المقاولون العرب بنتيجة 2 – 1، وهذا الموسم لم يكتمل، وتم إلغاءه.

والمرة الرابعة كانت في موسم 2014 – 2015، وفاز على نادي النصر بنتيجة ثقيلة بخماسية نظيفة، وختم الموسم في الترتيب التاسع برصيد 52 نقطة جمعها من 15 انتصارا، و7 تعادلات، و16 هزيمة.

والمرة الخامسة كانت في موسم 2016 – 2017، وتغلب على نادي المصري البورسعيدي بنتيجة 2 – 1، وأنهى الموسم في المركز السابع بـ45 نقطة حصدها من 11 انتصارا، و12 تعادلا، و11 هزيمة.

الطلائع بلا انتصار في الأسبوع الافتتاحي من الدوري في 6 مواسم

أي أن انتصار الطلائع في الأسبوع الافتتاحي في الموسم الحالي تحقق بعد 6 مواسم لم يتمكن فيها من تسجيل أي فوز في الأسبوع الافتتاحي، ففي موسم 2017-2018 تعادل مع النادي الأهلي إيجابيًا بنتيجة هدف لكل منهما، وفي موسم 2018-2019 تعادل مع نادي النجوم سلبيًا، وفي موسم 2019-2020 خسر أمام المقاولون بنتيجة هدف دون رد، وفي موسم 2020-2021 تعادل مع نادي الجونة إيجابيًا بنتيجة هدف لمثله، وفي موسم 2021-2022 خسر أمام البنك، وفي الموسم الماضي تعادل مع نادي الداخلية بنتيجة دون أهداف.

إذًا، في المواسم الستة هذه تعادل الطلائع في 4 مباريات، ولم يخسر سوى في لقائين.

وفي الأسبوع الثاني تنتظر البنك مواجهة في منتهى القوة أمام نادي بيراميدز، بينما ينتظر الطلائع مباراة أقل قوة أمام نادي إنبي.