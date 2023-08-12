أندية الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد 2023-2024 وموعد القرعة

أندية الدوري المصري الممتاز فى الموسم الجديد 2023-2024 وموعد القرعة من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر خلال السطور التالية.

أندية الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد 2023-2024

هناك عدة فرق مشاركة في بطولات الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2023/2024 وهي كالتالي:

فريق النادى الأهلي - فريق الزمالك - بيراميدز - فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا - طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد.

موعد إجراء قرعة الدوري المصري 2023/2024

من ناحيتها أكدت رابطة الأندية المصرية المحترفة أن منتصف أغسطس 2023 هو موعدًا مبدئيًا لقرعة الدوري المصري.

موعد بدء الدوري المصري

وعلى صعيد متصل أكدت رابطة الأندية المصرية المحترفة أن منتصف سبتمبر القادم 15 / 9 / 2023 هو موعدًا مبدئيًا لانطلاق مباريات الدوري المصري.

الجميع في انتظار الاتحاد الإفريقي

ومن ناحية أخرى تنتظر إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة إعلان الإتحاد الإفريقي عن مواعيد بطولاته دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ودوري السوبر الإفريقي ومباراة كأس السوبر الإفريقي لتحديد مواعيد الدوري المصري بشكل رسمي.

ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء موسم 2022-2023

وكان الأهلي حسم لقب مسابقة الدوري الموسم الحالي 2022-2023 ليتوج بالبطولة رقم 43 في تاريخه بينما تواجد بيراميدز في الوصافة ويليه الزمالك ثالثا ثم فيوتشر في المركز الرابع.

بينما ودع الثلاثي أسوان وغزل المحلة وحرس الحدود دوري الأضواء والشهرة بعد احتلالهم المراكز الأخيرة بجدول ترتيب المسابقة.

وفي الموسم الجيد يلعب الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد بينما يلعب الزمالك وفيوتشر في بطولة الكونفدرالية.

يذكر أن عامر حسين مدير إدارة المسابقات سوف يقوم بتقديم تصور لشكل المسابقة للرابطة قبل الاستقرار على الشكل النهائي بعد عرضه على الأندية.