السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة باريس.. مبابي ونيمار وفيراتي خارج مباراة لوريان في افتتاح الدوري الفرنسي

مبابي
مبابي

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمواجهة لوريان غدًا في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي موسم 2023-2024.

واستبعد كل من كيليان مبابي، نيمار دا سيلفا وماركو فيراتي من قائمة الفريق بعد ارتباطهم بالرحيل عن الفريق هذا الصيف.

وكان الأول يمر بأزمة مع النادي منذ بداية الصيف حيث لم يفعل شرط تمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2024 وطالبه النادي بالرحيل.

بينما طلب الثاني الرحيل هذا الصيف وسط اهتمام سعودي وبرشلونة بضمه بينما يتفاوض فيراتي مع الأندية السعودية.

وضمت قائمة باريس جميع الصفقات الجديدة للفريق، عدا المنضم اليوم عثمان ديمبيلي من صفوف برشلونة.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: دوناروما، نافاس، تيناس

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، سكرينيار، هيرنانديز، كرزاو

خط الوسط: أوجراتي، فابيان، أسينسيو، دانيلو، فيتينو، سولير، شير، زيري إيمري، غربي، 

خط الهجوم: راموس، إيكيتي، لي كينج

 

باريس سان جيرمان لوريان الدوري الفرنسي مبابي نيمار

الأكثر قراءة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. وأسعار الحلوى

اكتشف علاقتها بقريبه.. سيدة تقتل زوجها فى الشرقية

بالأدلة.. تاريخ العلاقة المريبة بين المخابرات البريطانية والجماعة الإرهابية

القبض على "مستريح المنظفات" بالغربية

مستشار وزير التموين لشئون الذهب يكشف سبب ارتفاع الأسعار خلال اليومين الماضيين

حبس 3 عاطلين بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية فى القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين