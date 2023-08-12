قائمة باريس.. مبابي ونيمار وفيراتي خارج مباراة لوريان في افتتاح الدوري الفرنسي

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمواجهة لوريان غدًا في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي موسم 2023-2024.

واستبعد كل من كيليان مبابي، نيمار دا سيلفا وماركو فيراتي من قائمة الفريق بعد ارتباطهم بالرحيل عن الفريق هذا الصيف.

وكان الأول يمر بأزمة مع النادي منذ بداية الصيف حيث لم يفعل شرط تمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2024 وطالبه النادي بالرحيل.

بينما طلب الثاني الرحيل هذا الصيف وسط اهتمام سعودي وبرشلونة بضمه بينما يتفاوض فيراتي مع الأندية السعودية.

وضمت قائمة باريس جميع الصفقات الجديدة للفريق، عدا المنضم اليوم عثمان ديمبيلي من صفوف برشلونة.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: دوناروما، نافاس، تيناس

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، سكرينيار، هيرنانديز، كرزاو

خط الوسط: أوجراتي، فابيان، أسينسيو، دانيلو، فيتينو، سولير، شير، زيري إيمري، غربي،

خط الهجوم: راموس، إيكيتي، لي كينج