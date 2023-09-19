مصرع شاب سقط من عقار بأرض اللواء.. وحبس سارق جمعية خيرية

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات مصرع شخص سقط من عقار، بمنطقة أرض اللواء في العجوزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بوفاة شخص نتيجة سقوطه من ارتفاع، بمنطقة أرض اللواء في العجوزة، توجهت قوة أمنية على الفور، إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص تم تحديد هويته، وتبين أنه لقى مصرعه نتيجة سقوطه من عقار.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرته، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق

حبس عامل 4 أيام لاتهامه بسرقة جمعية خيرية بالوراق

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة جمعية خيرية بالوراق، وطلبت من رجال المباحث الجنائية سرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من رئيسة مجلس إدارة جمعية خيرية، بإكتشافها سرقة (لاب توب، تابلت) من داخل الجمعية، وبالفحص أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد المترددين على الجمعية عامل "له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام "مفتاح الجمعية"، وأرشد عن المسروقات لدى عميله سيئ النية مالك محل خردوات.

سقوط حر

في سياق منفصل، باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مصرع شخص سقط من عقار في العجوزة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن شخص سقط من عقار، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به من كسور ونزيف.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي، للوقوف على ظروف الواقعة إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار، في ميت عقبة بالعجوزة، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن شخصا سقط من عقار، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال أفراد من أسرته، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.