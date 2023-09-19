مقطع صادم لاعتداء أتراك على سياح مصريين فى إسطنبول.. ما القصة؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء مجموعة من الأتراك على سياح مصريين وسط أهم المدن التركية إسطنبول.

وظهر في مقطع الفيديو مشاجرة عنيفة بين عدد من الأتراك وسياح مصريين أمام مطعم حافظ مصطفي في ميدان تقسيم في إسطنبول بعد اعتراضهم على الفاتورة، بسبب تسجيل أطباق لم يتم طلبها.

وكشف الفيديو عن اعتداء الأتراك على السياح المصريين بالضرب، في ظل وجود رجل أمن وقف صامتا ومنع الاعتداء على المصريين في البداية، ليضطر بعدها للتدخل لتفريق المعتدين بعد تطور المشاجرة لكن تعرض السياح لاعتداء مبرح من قبل عدة أفراد.

وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت التعليقات دعوات لعدم سفر العرب إلى تركيا.

ضرب سائح كويتي في تركيا

هذا الحادث ليس الأول من نوعه، حيث يأتي هذا عقب يومين من اعتداء مجموعة من الأتراك علي سائح كويتي.

وأثارت واقعة الاعتداء على سائح كويتي وأسرته بمدينة طرابزون في تركيا ضجة كبيرة على مواقع السوشيال ميديا، عقب تداول مقطع فيديو على التواصل الاجتماعي أظهر إقدام مواطن تركي على ضرب أحد السياح الذي تبين أنه كويتي الجنسية، ما أدى إلى سقوطه على الأرض.

وحول تفاصيل الواقعة، أفادت صحيفة "القبس" الكويتية بأنه تم توقيف المشتبه به على الفور من قبل الشرطة التركية، اعتقلت السلطات التركية مواطنًا تركيًا متهما بالاعتداء على سائح كويتي في مدينة طرابزون، وبدء تحقيق جنائي ضده بتعليمات من النائب العام.

وبعد الواقعة بساعات قليلة بدأت تنتشر صور وفيديوهات لواقعة الاعتداء، حيث ظهر في الفيديو المتداول على السوشيال ميديا اعتداء من قبل الشرطة التركية على المواطن الكويتي في مدينة طرابزون التركية دون معرفة الأسباب حتى الآن.

وعن حالة المواطن الكويتي وأسرته فإنه وفق البيانات الرسمية تتم متابعة علاج الضيف الذي يقضي وقته كسائح في طرابزون بإشراف مكتب المحافظ، ولا يوجد خطر على حياته.