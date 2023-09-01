اندلاع حريق بفندق سياحى فى إسطنبول

نشب حريق هائل صباح اليوم، في اللوحة الكهربائية لأحد الفنادق في منطقة الفاتح بإسطنبول.

وقامت فرق الإطفاء التركي بإجلاء حوالي 40 شخصًا من الفندق السياحي.

وأفاد موقع تركيا الآن، نقلًا عن تقارير محلية، بأن حريقًا نشب في الطابق الأرضي لفندق يقع في شارع كلودفارير بمنطقة بينبيرديرك، ولم تتم معرفة سبب اندلاعه حتى الآن.

وأضاف الموقع أنه تم إبلاغ مركز الطوارئ 112 عن الحادث، وتوجهت فرق الإطفاء على الفور إلى الموقع.

ودخل السائحون في حالة من الذعر عندما بدأ الدخان يتصاعد، وبدأوا في البحث عن مخرج آمن.

من جانبهم، قام الموظفون بإبلاغ السلطات المعنية وتمكنوا من إخراج السائحين من الفندق عبر النوافذ وبمساعدة السلالم، ولم تقع أي إصابات جراء الحادث ولم يتعرض أي من السائحين لأي إصابات.

وباشرت الشرطة التركية التحقيقات للتوصل لأسباب اندلاع الحريق وتجنب حوادث مشابهة في المستقبل.

بسبب الحرائق.. غلق مضيق الدردنيل أمام حركة الملاحة البحرية

وقبل أيام، أعلنت السلطات التركية غلق مضيق الدردنيل أمام حركة الملاحة البحرية على خلفية احتدام حرائق الغابات المستمرة في المنطقة.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى مدينة جاناكالي شمال غرب البلاد مغلق أمام حركة المرور، كما تم إغلاق مضيق الدردنيل من الجانبين، وإجلاء 1251 شخصًا من 9 مناطق.

بدوره، أعلن وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي، أن 8 طائرات إطفاء و26 طائرة هليكوبتر ونحو 180 عربة تعمل على إخماد الحريق.

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد دعا المواطنين إلى إبداء الحذر وعدم إشعال النار بالقرب من الغابات.

وتشارك في أعمال إطفاء الحرائق 24 طائرة و100 مروحية و10 طائرات مسيرة، إضافة إلى 25 ألفًا من رجال الإطفاء.