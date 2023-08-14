الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل انفجار حوض لبناء السفن بـ توزلا التركية

انفجار
انفجار

أفادت عمر أحمد، مراسل "القاهرة الإخبارية" في تركيا، بأن انفجارًا وقع بميناء توزلا في إسطنبول، أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

وأضاف مراسل القناة، اليوم الإثنين، أن الانفجار وقع على متن سفينة في منطقة أحواض بناء السفن في توزلا، مبينًا أن الانفجار سببه ضغط الغاز في خزان نفايات السفينة.

وأوضح مراسل القناة أنه تم إرسال الشرطة ورجال الإطفاء والفرق الصحية وفرق إدارة الكوارث والطوارئ إلى مكان الحادث، وتبين أن عاملًا توفي وأصيب عامل آخر بجروح طفيفة، وفتحت الشرطة تحقيقًا في الانفجار.

القاهرة الإخبارية تركيا توزلا اسطنبول الإطفاء

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