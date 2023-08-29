الأكبر فى تاريخ أوروبا.. 407 رجال إطفاء للسيطرة على حرائق غابات اليونان

أعلنت اليونان عن أكبر حريق تم تسجيله على الإطلاق في الاتحاد الأوروبي، حيث تم إرسال 11 طائرة ومروحية من الكتلة لمواجهة الحريق الذي أحرق أكثر من 300 ميل مربع من الأراضي.

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بالاز أوجفاري إن حريق الغابات في اليونان هو أكبر حريق غابات يتم تسجيله على الإطلاق في الاتحاد الأوروبي، ويقوم الاتحاد بتعبئة ما يقرب من نصف جناحه الجوي لمكافحة الحرائق لمواجهته، وفق الجارديان.

وقال بالاز أوجفاري اليوم الثلاثاء، إنه تم إرسال 11 طائرة ومروحية من أسطول الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إخماد الحريق شمال مدينة ألكسندروبولي، إلى جانب 407 من رجال الإطفاء.

وقالت خدمة الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي إن الحريق أحرق أكثر من 310 أميال مربعة وهي مساحة أكبر من مدينة نيويورك.

وقالت الخدمة "إن حرائق الغابات هذه هي الأكبر في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2000، عندما بدأ نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي (Effis) في تسجيل البيانات".

وقالت خدمة الإطفاء اليونانية إن الحريق "لا يزال خارج نطاق السيطرة" في متنزه داديا الوطني بالمنطقة الشمالية الشرقية، وهو ملاذ حيوي للطيور الجارحة.

الحريق قتل 20 شخصًا

ومنذ اندلاعه في 19 أغسطس، أدى الحريق إلى مقتل 20 شخصًا، 18 منهم مهاجرون عثر على جثثهم في منطقة غالبًا ما تستخدم كنقطة دخول من تركيا المجاورة.

يستعين الاتحاد الأوروبي بأسطول مكون من 28 طائرة - 24 طائرة لإغراق المياه وأربع مروحيات - قدمتها الدول الأعضاء للمساعدة في مكافحة الحرائق في الكتلة وفي المناطق المجاورة.

وهي تعمل على إنشاء جناح جوي مستقل بتمويل من الاتحاد الأوروبي يتكون من 12 طائرة، والذي سيكون جاهزًا بالكامل بحلول عام 2030.

وقال أوجفاري: "نحن نعلم أن الحرائق تزداد حدة، إذا نظرت إلى الأرقام كل عام في السنوات الماضية، فإننا نرى اتجاهات ليست بالضرورة مواتية، وهذا يتطلب بالطبع المزيد من القدرات على مستوى الدول الأعضاء."

وشهدت اليونان العديد من الحرائق هذا الصيف، والتي تعزوها الحكومة والخبراء إلى أزمة المناخ.

اليونان: اندلاع 64 حريقًا فى أنحاء البلاد خلال الساعات الماضية.. للمزيد

وقال يانيز لينارسيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، إن النشر الجوي يؤكد التزام الكتلة بالعمل الجماعي السريع والفعال في أوقات الأزمات.