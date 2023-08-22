اليونان: اندلاع 64 حريقًا فى أنحاء البلاد خلال الساعات الماضية

أعلنت السلطات اليونانية، عن اندلاع نحو 64 حريقا في أنحاء البلاد خلال الساعات الماضية، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها اليوم الثلاثاء.

كانت قد أخلت السلطات اليونانية، الأحد الماضي، خمس قرى أخرى بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية لليونان مع تركيا، حيث أدى حريق غابات كبير إلى تدمير العديد من المنازل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وحسب ما أوردت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات خطيرة في صفوف رجال الإطفاء أو السكان جراء حريق الغابة بالقرب من بلدة "ألكسندروبولي"، والذي أدى إلى إخلاء ثماني قرى أخرى.

وانتشرت النيران بفعل الرياح القوية، وحذرت سلطات الحماية المدنية اليونانية من خطر اندلاع حريق شديد الإثنين في المنطقة المحيطة بالعاصمة أثينا وأجزاء أخرى من جنوب اليونان.

ويكافح نحو 200 من رجال الإطفاء بمساعدة 16 طائرة للسيطرة على الحريق.