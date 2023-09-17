تطورات واقعة ضرب سائح كويتي في تركيا.. أول صورة وتعليق السفارة

أثارت واقعة الاعتداء على سائح كويتي وأسرته بمدينة طرابزون في تركيا ضجة كبيرة على مواقع السوشيال ميديا، عقب تداول مقطع فيديو على التواصل الاجتماعي أظهر إقدام مواطن تركي على ضرب أحد السياح والذي تبين أنه كويتي الجنسية، ما أدى إلى سقوطه على الأرض.

بدء التحقيق مع المتهم بأمر من النائب العام

وعن تفاصيل الواقعة، أفادت صحيفة "القبس" الكويتية بأنه تم توقيف المشتبه به على الفور من قبل الشرطة التركية، اعتقلت السلطات التركية مواطنًا تركيًا متهما بالاعتداء على سائح كويتي في مدينة طرابزون، وبدء تحقيق جنائي ضده بتعليمات من النائب العام.

وبعد الواقعة بساعات قليلة بدأت تنتشر صورًا وفيديوهات لواقعة الاعتداء، حيث ظهر في الفيديو المتداول على السوشيال ميديا اعتداء من قبل الشرطة التركية على المواطن الكويتي في مدينة طرابزون التركية دون الوقوف عن الأسباب حتى الآن.

وعن حالة المواطن الكويتي وأسرته فإنه وفق البيانات الرسمي يتم متابعة علاج الضيف الذي يقضي وقته كسائح في طرابزون بإشراف مكتب المحافظ، ولا يوجد خطر على حياته.

السلطات التركية تعلن توقيف المعتدي على المواطن الكويتي في طرابزون والشرطة تباشر التحقيق مع الجاني.

• المواطن الكويتي يتلقى العلاج وحالته مستقرة. https://t.co/wYvWQYUx3N — المجلس (@Almajlliss) September 17, 2023

تعليق محافظة طرابزون في تركيا على واقعة الاعتداء

من جانبها، أعلنت محافظة طرابزون التركية في بيان رسمي عن بدء تحقيقات النيابة فور اعتداء مواطن تركي على سائح كويتي، حيث تم إلقاء القبض على الشخص المشتبه بضرب السائح الكويتي واحتجازه من قبل الشرطة بناء على تعليمات المدعي العام.

وذكرت المحافظة في بيان رسمي نقلته صحيفة «الرأي» الكويتية عن بدء التحقيق الجنائي، ونقل السائح للعلاج في المستشفى، مؤكدة على أن حالة السائح الكويتي الصحية مطمئنة وليست في خطر

رد سفارة الكويت

وبدأت السفارة الكويتية تأخذ تحركاتها حيال هذه الواقعة، حيث قال السفير الكويتي بتركيا إنه “تم حجز المشتبه به، وإن المواطن الكويتي بخير، وسيأخذ حقه بالكامل”.

ووفق ما نشرته جريدة "الرأي" الكويتية، فإن سفارة الكويت في تركيا أعلنت أن المواطن المُعتدى عليه بخير وسيأخذ حقه، ومتواجدون في طرابزون لمتابعة القضية.

وأضافت السفارة: "تم توقيف المشتبه به خلال ساعات من الحادثة وحجزه، والسلطات التركية مهتمة، ومحامي السفارة يتابع الإجراءات".

وأجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اتصالا هاتفيا اليوم الأحد مع المواطن الكويتي الذي تم الاعتداء عليه في مدينة طرابزون التركية وذلك للاطمئنان عليه والوقوف على حالته الصحية والرعاية الطبية التي يتلقاها في المستشفى.

وقالت الخارجية في بيان لها إن الوزير أكد أن السلطات المحلية التركية تتخذ حاليا الاجراءات اللازمة بحق المعتدي وأن سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية التركية مستمرة في متابعة تلك الإجراءات وأن الفاعل رهين حجز السلطات الأمنية التركية.



وأكد أن مثل هذه الأفعال العدائية التي يتعرض لها السائحون والمصطافون المسالمون مستنكرة ومرفوضة وأن دولة الكويت ترفض رفضا تاما المساس بمواطنيها أو التعرض لهم بهذا الشكل.

أول ظهور للسائح الكويتي في المستشفى



