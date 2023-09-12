إنقاذ أمريكى أصيب بنزيف داخل كهف على عمق 1120 مترا تحت الأرض

أنقذ عمال الطوارئ مستكشف كهوف أمريكًا بالقرب من أنامور، جنوبي تركيا، بعدما علق على عمق مئات الأمتار تحت الأرض في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال رجب سالجي من هيئة إدارة الكوارث التركية، إن عامل إنقاذ أخرج مارك ديكي وهو "يبدو بخير للوهلة الأولى"، مضيفًا أن ديكي سينقل بمروحية إلى مستشفى" قريب.

ووقال اتحاد الاتحاد التركي لمستكشفي الكهوف، إن ديكي كان يعاني من نزيف معوي مشتبه به أثناء وجوده داخل كهف موركا.

ويعد كهف موركا ثالث أعمق كهف في تركيا، وفقًا للاتحاد التركي لمستكشفي المغاور، حيث يصل أقصى عمق له إلى 1276 مترًا.

وساهم أكثر من 150 عنصر إنقاذ من تركيا ودول عدّة منذ عدة أيام عملية إنقاذ لإخراج مستكشف الكهوف الأمريكي من قاع كهف بعدما أصيب بنزيف داخلي على عمق أكثر من ألف متر تحت الأرض.

ووفقًا للاتّحاد التركي لمستكشفي المغاور، فإنّ مارك ديكي (40 عامًا) كان يستكشف كهفًا بعمق 1276 مترًا مع فريق دولي عندما أصيب بنزيف في البطن.

وكانت الهيئة العامة لإدارة الكوارث في تركيا (آفاد) قد أفادت الخميس الماضي، بأن رفاقه، وهم فريق مكوّن من 13 شخصًا، أبلغوا خدمات الطوارئ بوضع ديكي الأحد، وقد بدأت عملية إنقاذه اليوم الثلاثاء، وأوصلت إليه أكياس من الدم.

وأفاد الاتحاد التركي لمستكشفي المغاور على موقعه الإلكتروني بأن ديكي كان موجودًا على عمق 1120 مترًا عندما أُصيب بالنزيف، و"أمكن إخضاعه للمراقبة في المخيّم الأساسي" للبعثة الواقع على ارتفاع أعلى، على عمق 1040 مترًا، موضحًا أنّ العملية تجري بالتنسيق مع كلّ من الجمعية الأوروبية لإنقاذ مستكشفي المغاور والهيئة العامة لإدارة الكوارث في تركيا.