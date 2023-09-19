الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعة القناة تنظم برنامجا تدريبيا عن "نظام الساعات المعتمدة"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظم قطاع التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس، تدريبا تحت عنوان "نظام الساعات المعتمدة" استهدف التدريب وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من المرشدين الأكاديميين بالكليات وموظفي شئون الطلاب بالكليات حديثة العهد بنظام الساعات المعتمدة، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف وحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشاد الدكتور محمد عبد النعيم، بحرص الكليات على حضور التدريب حيث شارك بالتدريب 128 متدربا ومتدربة من كليات الآداب والعلوم الإنسانية، التربية، الألسن، السياحة والفنادق، تكنولوجيا العلوم الصحية، التمريض والمعهد الفني للتمريض، كما حث الكليات على أهمية مراجعة بيانات الطلاب على النظام لتسهيل استخراج التقارير والافادات من النظام.

المحاضرون في برنامج تدريبي عن “نظام الساعات المعتمدة

حاضر بالتدريب الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية، المنسق العام لبرامج ابن الهيثم بجامعة قناة السويس حيث تناول التدريب مفهوم نظام الساعات المعتمدة، مميزات نظام الساعات المعتمدة، بعض المفاهيم والمصطلحات الخاصة بنظام الساعات المعتمدة، حساب المعدل الفصلي والتراكمي والنسبة، التعثر الأكاديمي، الارشاد الأكاديمي، كيفية الدخول على برنامج ابن الهيثم لإدارة شئون التعليم والطلاب، كيفية اعداد الجداول الدراسية وفتح التسجيل للطلاب على النظام، البورتال الخاص بالطالب على النظام، البورتال الخاص بالمرشد الأكاديمي على النظام بالإضافة الى اهم تقارير الارشاد الأكاديمي على النظام.

 شاهيناز عبد الدائم أمينا لكلية التربية الرياضية

وعلى الجانب الآخر، كلفت الدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة السيدة شاهيناز عبده عبد الدائم  للعمل أمينا لكلية التربية الرياضية، متمنية لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها الجديد.

وقدم الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية التهنئة لها على المنصب الجديد،  متمنيا لها النجاح في عملها ،  ومؤكدا أن الجميع داخل كلية التربية الرياضية يعمل كأسرة واحدة وفريق عمل واحد، للنهوض بشأن الكلية في كافة النواحي التعليمية و الإدارية.

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