الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يستقبل شعلة أسبوع شباب الجامعات الـ 13

جانب من فعاليات شعلة
جانب من فعاليات شعلة أسبوع شباب الجامعات الـ 13

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر، والذي تنظمه جامعة حلوان في سبتمبر المقبل، وذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إلى أن جامعة قناة السويس شرُفت بتنظيم أسبوع شباب الجامعات مرتين، موضحاً أن الهدف من انتقال شعلة الأسبوع هو تحفيز الطلاب على المشاركة، وخلق أجواء احتفالية داخل الجامعات .

جامعة حلوان تستضيف أسبوع شباب الجامعات في نسخته الثالثة عشر

فيما أكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس، لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة حلوان تستضيف فعاليات أسبوع شباب الجامعات في نسخته الثالثة عشر في الفترة من 8 وحتى 14 سبتمبر المقبل، وسيشهد اللقاء مشاركة 125  طالب وطالبة من الجامعة .

 

حضور مراسم تسليم شعلة أسبوع الجامعات 

حضر مراسم تسليم الشعلة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية، والدكتور محمد صلاح منسق الأنشطة بكلية التربية الرياضية، والطالب كريم عبد الباري رئيس اتحاد الطلاب.

شعلة أسبوع الجامعات تنتقل في ثلاثة مسارات بالجامعات المصرية 

جدير بالذكر أن شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر،  تنتقل في ثلاثة مسارات بالجامعات المصرية التي نظمت فعاليات أسبوع شباب الجامعات من قبل؛ وتبدأ من جامعة أسيوط انتقالًا لجامعة المنيا، مرورا بعدد من الجامعات المصرية؛ حتى تصل إلى جامعة حلوان، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي.

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