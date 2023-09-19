"المجتمعات العمرانية" توقع عقد خدمات استشارية لتأسيس نظام نقل ذكي

وقع مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومعهد سياسة النقل والتنمية الأمريكي (ITDP)، عقد خدمات استشارية، بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ للبدء في أعمال الخدمات الاستشارية اللازمة لتأسيس نظام نقل عام متكامل وذكي يحقق استراتيجية الاستدامة للنقل الجماعي بالحافلات السريعة بين مدينة 6 أكتوبر ومحافظة الجيزة.

وأشار مسئولو الهيئة - في بيان لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء- إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجيهات الدائمة لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، نحو تأسيس ودعم استراتيجية استدامة النقل الجماعي بالحافلات السريعة بين المدن الجديدة والمدن الأم.

التعاقد خطوة أولية مهمة نحو تنفيذ مشروع الممر الغربي

وأوضحت وكيل أول الوزارة بقطاع التنمية وتطوير المدن بالهيئة المهندسة إيمان نبيل، أنه تم توقيع العقد تحت مظلة الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي، لإتاحة منحة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تمول بها الخدمات الاستشارية اللازمة لعمل دراسات التكامل بين كافة وسائل النقل بمدن (6 أكتوبر- حدائق أكتوبر- أكتوبر الجديدة).

وقالت: "يمثل هذا التعاقد خطوة أولية مهمة نحو تنفيذ مشروع الممر الغربي لخط الحافلات السريعة (BRT)، الذي يربط بين مدينة 6 أكتوبر ومحافظة الجيزة، والذي يعتبر نقلة نوعية متطورة في سبيل الاعتماد على وسائل النقل الحضري، التي تخفف من التكدس المروري، كما تتميز تلك الحافلات بكونها من وسائل النقل الجماعي السريعة والمريحة والمناسبة من حيث التكلفة، كما تعد من أكثر وسائل النقل حفاظاً على البيئة".

وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، قد تابع اليوم موقف تنفيذ محور عمرو بن العاص الحر بمحافظة الجيزة، والذي يُنَفذه الجهاز المركزي للتعمير، من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، مؤكدا أهمية هذا المحور المروري المهم، كأحد المشروعات القومية الجاري تنفيذها من خلال الجهاز المركزى للتعمير.