"المجتمعات العمرانية" تعلن طرح أراض خدمية بمدينة الشيخ زايد

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح قطع أراضٍ في بعض المواقع الخدمية المميزة بمدينة الشيخ زايد، وذلك من خلال خطتها الاستثمارية لشهر سبتمبر.

وأضافت الهيئة، أن الطرح يتضمن قطعة أرض بمنطقة مركز الحي الثالث بنشاط تجاري إداري على مساحة 3940 مترًا مربعًا، والتي من المقدر أن يصل السعر بالجنيه المصري بقيمة 24255 جنيهًا، ليصل إجمالي قطعة الأرض 95564700 مليون جنيه.

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه يتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات تحسب من تاريخ الاستلام لقطعة الأرض.

https://www.dostor.org/4469258 https://www.dostor.org/4470462

قطعة الأرض الأولى

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه يتم استكمل نسبة سداد المستحقات المالية للأرض بنسبة 100% من قيمة الأرض بالدولار من الخارج قبل العرض على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخصيص، مشيرة إلى أنه يتم سداد قيمة 5% مع تقديم الطلب، ثم يتم سداد 95%، وتلتزم الشركة بالسداد خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى نسبة 1% مصاريف أدارية، و0.5% لمجلس أمناء، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأفادت هيئة المجتمعات العمرانية، بأنه يشترط تنفيذ المشروع الخدمي على نسبة 30% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، كما يتم تنفيذ بدروم وأرضي و 3 أدوار، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

قطعة الأرض الثانية

وذكرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الطرح الثاني للمشروعات الاستثمارية والخدمية بمدينة الشيخ زايد خلال شهر سبتمبر، وتتمثل في طرح قطع أراضي تحمل أرقام 23-25 بمنطقة محور الكريزي ووتر بنشاط تجاري إداري ترفيهي على مساحة 38.062.8 متر مربع، موضحة أنه يصل السعر التقدير للمتر نحو 29190 جنيهًا.

وتابعت أنه يتم تنفيذ المشروع خلال 5 سنوات تحسب من تاريخ صدور القرار الوزاري، وفيما يخص آلية السداد للمستحقات المالية يتم استكمال نسبة 10% من قيمة الأرض بالدولار، وتلزم الشركة بسداها خلال 60 يومًا من تاريخ أخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على التخصيص، ويتم سداد 1% مصاريف إدارية، و0.5% لصالح مجلس الأمناء.

واستكملت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه يتم سداد 90% من قيمة الأرض بالدولار، ويتم سداد باقي المستحقات المالية على 3 أقساط سنوية متساوية، مع العلم بأنه يتم الإحالة للجنة المختصة بالتسعير لتحديد سعر المتر قطعة الأرض فور مواقفة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على التخصيص.