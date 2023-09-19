"تجارية الإسماعيلية": متابعة مستمرة لتوافر المنتجات البترولية في المناطق المحرومة

قال محمد عبد المحسن، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية وشعبة المواد البترولية، إن هناك جهود مستمرة من أعضاء شعبة المواد البترولية بنطاق محافظة الاسماعيلية لمتابعة مدى توافرها بالمحطات، وذلك وفقا لتوجيهات أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية.

متابعة توافر المواد البترولية

وأكد محمد عبد المحسن، حرص الغرفة التجارية على متابعة توافر المواد البترولية في المنافذ، كذلك عمل مستودعات الغاز في المناطق المحرومة في ظل إرتفاع الأسعار العالمية، بالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة.

ولفت إلى متابعة الغرفة التجارية المستمرة لعملية توزيع الغاز في المناطق المحرومة، وسد الفجوة بين التوزيع التجاري والمنزلي في هذه المناطق.

وأكد على تكثيف الجهود والتنسيق التام بين الجهات المعنية في متابعة توافر المواد البترولية والغاز الطبيعي في منافذ البيع المختلفة، تيسيرا علي المواطنين.

وتكثف الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية من اجتماعاتها، بشأن ضبط الأسواق كما تجري لقاءات مع التجار في الشعب المختلفة في سبيل ذلك.

رئيس الغرفة التجارية يفتتح معرض أهلًا مدارس في فايد

في سياق آخر ، كان كرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، قد افتتح معرض أهلًا مدارس فايد بمدينة فايد، مشددا على أهمية المعرض كونه يلبي كل احتياجات الأسرة المصرية في مختلف مراحل التعليم من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي بخصومات تقل عن مثيلتها بالأسواق.

فيما أشار جلال أبو الطاهر نائب أول الغرفة، إلى الدور المجتمعي المهم الذي يقوم به منتسبو الغرفة على مدار السنوات السابقة، والذي يزداد مع مرور الوقت بتقديم خدمات متميزة للمواطنين، خاصة خلال المواسم مثل "أهلًا مدارس- أهلًا رمضان- الأعياد"، وخلال أي ظروف استثنائية تمر بها البلاد، موجهًا الشكر لكل منتسبي الغرفة في كل الأنشطة على هذا الدور المجتمعي.

من جانبه أكد أسامة العدوي نائب ثان الغرفة، على العمل سويًا من أجل تخفيف العبء عن المواطنين خلال الفترة المقبلة، من خلال أنشطة الغرفة التجارية وبالتنسيق مع التجار ومنتسبي الغرفة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.