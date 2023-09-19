بمليون طن.. مصر تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا فى تصدير البطاطس

قال أحمد الشربيني، رئيس جمعية مصدري البطاطس، إن صادارت مصر من محصول البطاطس سجلت رقما قياسيا هذا العام 2023 بتصدير مليون طن، بعد أن كان تتراوح في الخمسة أعوام السابقة بين 600 و700 ألف طن.

مليون طن صادرات مصر من البطاطس

وأضاف الشربيني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تلك الزيادة نتيجة اتجاه الدولة للاهتمام بمحصول البطاطس من خلال استخدام أنواع جديدة من التقاوي تعطي إنتاجية أعلى بجودة عالية، لافتا إلى أن حجم إنتاج مصر من البطاطس يتراوح بين 5 و6 ملايين طن موزعة ما بين الاستهلاك المحلي والتصدير والتقاوي.

البطاطس المصري تشهد إقبالًا كبيرًا في الدول الأوروبية

وأوضح رئيس جمعية مصدري البطاطس، أن البطاطس المصرية تشهد إقبالا كبيرا في الدول الأوروبية، حيث تستخدم كبديل للعيش، لافتا إلى أن مصر تصدر البطاطس إلى جميع دول العالم العالم خاصة دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والدول العربية، لافتا إلى أن نصيب الفرد المصري من البطاطس يبلغ 25 كيلو سنويًا، في حين يصل للفرد الأوروبي 150 كيلو سنويًا، ولذلك يجب الاهتمام بزراعة البطاطس، حيث تحظى بإقبال كبير بين دول العالم نظرًا لاستخدامها كبديل للخبز في عدد كبير من الدول.

40% من التقاوي مستوردة من الخارج

وأشار الشربيني إلى أن مصر بها عروتان من البطاطس، الصيفية والشتوية، ويتم استيراد 40% من تقاوي البطاطس من الخارج للعروة الصيفي، بينما يتم 60% للعروة الشتوي، مؤكدا أهمية محصول البطاطس الذي له دور كبير في دخول العملة الأجنبية، ونسعى في جمعية مصدري البطاطس وفقا لتوجهات الدولة المصرية إلى زيادة المساحات المزروعة من البطاطس خلال السنوات القادمة، نظرا لزيادة الطلب عليها.