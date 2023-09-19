"الطاقة الذرية" تفتتح ورشة علمية للحصول على تراخيص العمل في المجال الإشعاعي

افتتح الدكتو هداية أحمد كامل، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي، والأستاذ الدكتور محمد أحمد جمعة، مقرر اللجنة التوجيهية للشبكة القومية لفيزياء الإشعاع، ورشة العمل الرابعة عن الوقاية الإشعاعية والتي تنظمها اللجنة التوجهية للشبكة القومية لفيزياء الإشعاع في الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر 2023.

أقيمت الورشة تحت رعاية الأستاذ الدكتور عمرو الحاج، رئيس الهيئة، وتضم الشبكة في عضويتها علماء وخبراء من الجامعات والمراكز البحثية والمعاهد العلمية المصرية، ويحضر ورشة العمل لفيف من خبراء ومسئولي الوقاية الاشعاعية وكذلك العاملين في مجالات استخدامات الإشعاعات المؤينة والوقاية الإشعاعية خاصة، كما يحضرها مجموعة من شباب الباحثين وممثلين من هيئة المحطات النووية ومركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي ومركز تكنولوجيا الإشعاع ومركز البحوث النووية وجامعة المنصورة وجامعة دمنهور وجامعة قناة السويس وجامعة الإسكندرية والأزهر وكذلك القطاع الخاص.

وصرح الدكتور محمد أحمد جمعة، مقرر اللجنة ونائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق ورئيس الورشة، بأن الورشة ستناقش المحاور الآتية:

1- تاريخ الوقاية الإشعاعية في مصر من عام 1955 حتى الأن.

2-المنظمات الدولية في مجالات الوقاية الاشعاعية.

3- متطلبات الوقاية الإشعاعية للجنة الدولية للوقاية من الإشعاع والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

4- عرض عام لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 ولائحتة التنفيذية.

5- لائحة تراخيص الأفراد.

6- تطبيقات لائحة تراخيص الأفراد للأنشطة والتطبيقات الطبية وغيرالطبية.

7- خبرات الوقاية الإشعاعية ومسئوليات العمل في مجال الوقاية الإشعاعية.

تفاصيل ورشة العمل الرابعة عن الوقاية الإشعاعية



وقال جمعة، إن الورشة ستشمل عقد عدد 7 جلسات علمية وجلسة حوار لتحفيز شباب العلماء في تخصص الوقاية الإشعاعية على إجراء البحوث العلمية البحتة والبحوث التطبيقية، وسيشارك في إدارة الجلسات الأستاذ الدكتور صفوت سلامة، الأستاذ الدكتور مراد عزيز، الأستاذ الدكتور رفعت الشناوي، الأستاذ الدكتور يحيي عباس، الأساتذة بهيئة الطاقة الذرية، الأستاذ الدكتور جابر محمد حسيب رئيس المركز القومي للأمان النووي الأسبق، الأستاذ المساعد طلعت غازي، كما يشارك أيضاً الأستاذ الدكتور محمد متولي من جامعة المنصورة، الاستاذ الدكتور محمد سعيد من جامعة الأسكندرية، الدكتور محمد البنا من جامعة الأزهر، كما يشارك فى الورشة نخبة من العلماء والشباب من هيئة الطاقة الذرية والجامعات المصرية.



وفي كلمته، صرح الدكتور هداية أحمد كامل، نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، بأن الورشة تأتي في إطار حرص هيئة الطاقة الذرية والشبكة القومية لفيزياء الإشعاع والوقاية على توعية العاملين في مجالات استخدام الإشعاع المؤين وكذلك تأهيلهم للحصول على التراخيص اللازمة للعمل في مجالات الإشعاع المؤين، كما تشمل استعراض لأحدث إصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئات الدولية في مجال الوقاية الإشعاعية للاسترشاد بها في مجالات الأمان النووي والإشعاعي داخل جمهورية مصر العربية وكذلك للاستفادة منها في مجالات الوقاية الإشعاعية والطوارئ الإشعاعية.

وصرح الدكتور شريف الجوهري، المتحدث الرسمي للهيئة، بأن الورشة تعتبر من إحدى الفعاليات التي تساهم في رفع الوعي لجميع العاملين في مجال الوقاية الإشعاعية وتساعدهم للحصول على تراخيص العمل في هذا المجال.