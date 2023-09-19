الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"وعظ مطروح" تنفذ قوافل دعوية لنشر الوعى الانتماء الوطنى وتصحيح المفاهيم

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال الشيخ عبدالحكيم سلطان مدير عام الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بمطروح،  لـ"الدستور"، إن الأزهر الشريف ينفذ قوافل دعوية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لنشر الوعى وبث روح الانتماء الوطنى وتصحيح المفاهيم ونشر الفكر الوسطى المعتدل.

قافلة دعوية من علماء الأزهر 

وأوضح أن مطروح، استقبلت قافلة دعوية تضم 6 من علماء الأزهر الشريف حيث تجوب تلك القافلة جميع الأجهزة التنفيذية والمساجد  وتعقد الندوات والمحاضرات لتصحيح المفاهيم وتقوية الانتماء والروابط الاجتماعية وتستمر حتى السبت المقبل.

تنفيذ مبادرة "أسوة حسنة"

وأضاف "سلطان": يتضمن برنامج القافلة ايضا ندوات عن المولد النبوى الشريف فضلا عن تنفيذ مبادرة "أسوة حسنة"،  موضحا أن مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور نظير عياد الأمين العام، والدكتور محمود الهوارى الأمين العام المساعد، أطلق تلك المبادرة خلال شهر ربيع الأول وذلك احتفاء بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

الأزهر الشريف يشارك مجلس العمد والمشايخ في حل النزاعات والمشكلات المجتمعية

وفى سياق آخر،  كان قد قال الشيخ عبد الحكيم سلطان، مدير الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بمحافظة مرسى مطروح، إن لجان الفتوى التابعة للمنطقة تحت مظلة شيخ الأزهر الشريف، والتي تضم لجنة الفتوى الرئيسية ولجان فرعية بمراكز المحافظة والتي تعمل طوال أيام الأسبوع للإجابة على أسئلة المستفتين والتيسير عليهم في فتاوى العبادات والمعاملات وقضايا المواريث من خلال نخبة مختارة من علماء الأزهر الشريف.

وأضاف سلطان أن الأزهر الشريف يشارك مجلس العمد والمشايخ في حل النزاعات والمشكلات المجتمعية وكثيرا ما يتم اللجوء للجان الأزهر حتى يتم استفتاؤها في الأمور الشرعية.

ولفت إلى أن مجلس العمد والمشايخ بمطروح دائما يشيد بدور الأزهر في دعم جهود مواجهة المشكلات المجتمعية في عدد من اللقاءات الإعلامية، مضيفا أن هناك 10 لجان شرعية يشارك فيها للأزهر لحل المشكلات المجتمعية، وتمر المشكلة بمراحل متنوعة وتدريجية وجلسات مع الأطراف المتنازعة حتى الوصول للحل النهائي، كمشكلات الأراضي والمواريث والخلافات الأسرية والنزاعات المجتمعية.

مطروح وعظ مطروح قافلة دعوية مبادرة أسوة حسنة الأزهر الشريف

مواد متعلقة

ندوة تعريفية عن أهمية التعاون الإنتاجي في خدمة الاقتصاد بمطروح

عمد ومشايخ مطروح يقدمون واجب العزاء لأسر ضحايا إعصار درنة

وكيل "تعليم مطروح" يتابع فعاليات ختام النشاط الصيفي

مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بطريق "مطروح- السلوم"

"تعليم مطروح": فتح باب التقديم لمدرسة الزراعة المطرية بالمرحلة الثالثة

محافظ مطروح يفتتح معرض "أهلًا مدرستى" للأدوات المدرسية بتخفيضات 30%

نائب محافظ مطروح: بدء تقييم المشروعات الخضراء الذكية بواحة سيوة

مصرع شاب إثر حادث مرورى بطريق "الإسكندرية- مطروح"

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

تفاصيل تسمم 25 شخصا تناولوا وجبات سريعة من مطعم شهير بالمنوفية

إنقاذ حياة شاب بعد إجراء جراحة دقيقة له فى مستشفى برج العرب بالإسكندرية

"القاهرة الإخبارية" تبرز مباحثات السيسى وبن زايد فى أبوظبى

رسميًا.. النائب العام الجديد يتسلم مهام منصبه اليوم خلفًا للمستشار حماده الصاوى

إحالة 5 مدراء شركة مستحضرات ومكملات غذائية بتهمة التهرب الضريبي للجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى