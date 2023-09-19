"وعظ مطروح" تنفذ قوافل دعوية لنشر الوعى الانتماء الوطنى وتصحيح المفاهيم

قال الشيخ عبدالحكيم سلطان مدير عام الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بمطروح، لـ"الدستور"، إن الأزهر الشريف ينفذ قوافل دعوية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لنشر الوعى وبث روح الانتماء الوطنى وتصحيح المفاهيم ونشر الفكر الوسطى المعتدل.

قافلة دعوية من علماء الأزهر

وأوضح أن مطروح، استقبلت قافلة دعوية تضم 6 من علماء الأزهر الشريف حيث تجوب تلك القافلة جميع الأجهزة التنفيذية والمساجد وتعقد الندوات والمحاضرات لتصحيح المفاهيم وتقوية الانتماء والروابط الاجتماعية وتستمر حتى السبت المقبل.

تنفيذ مبادرة "أسوة حسنة"

وأضاف "سلطان": يتضمن برنامج القافلة ايضا ندوات عن المولد النبوى الشريف فضلا عن تنفيذ مبادرة "أسوة حسنة"، موضحا أن مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور نظير عياد الأمين العام، والدكتور محمود الهوارى الأمين العام المساعد، أطلق تلك المبادرة خلال شهر ربيع الأول وذلك احتفاء بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

الأزهر الشريف يشارك مجلس العمد والمشايخ في حل النزاعات والمشكلات المجتمعية

وفى سياق آخر، كان قد قال الشيخ عبد الحكيم سلطان، مدير الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بمحافظة مرسى مطروح، إن لجان الفتوى التابعة للمنطقة تحت مظلة شيخ الأزهر الشريف، والتي تضم لجنة الفتوى الرئيسية ولجان فرعية بمراكز المحافظة والتي تعمل طوال أيام الأسبوع للإجابة على أسئلة المستفتين والتيسير عليهم في فتاوى العبادات والمعاملات وقضايا المواريث من خلال نخبة مختارة من علماء الأزهر الشريف.

وأضاف سلطان أن الأزهر الشريف يشارك مجلس العمد والمشايخ في حل النزاعات والمشكلات المجتمعية وكثيرا ما يتم اللجوء للجان الأزهر حتى يتم استفتاؤها في الأمور الشرعية.

ولفت إلى أن مجلس العمد والمشايخ بمطروح دائما يشيد بدور الأزهر في دعم جهود مواجهة المشكلات المجتمعية في عدد من اللقاءات الإعلامية، مضيفا أن هناك 10 لجان شرعية يشارك فيها للأزهر لحل المشكلات المجتمعية، وتمر المشكلة بمراحل متنوعة وتدريجية وجلسات مع الأطراف المتنازعة حتى الوصول للحل النهائي، كمشكلات الأراضي والمواريث والخلافات الأسرية والنزاعات المجتمعية.