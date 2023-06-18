إنهاء 12 خصومة ثأرية و1200 قضية أسرية في مطروح (صور)

قدم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر لجهود لجنة الفتوى بمنطقة وعظ مطروح كلا من الشيخ عبد الحكيم سلطان مدير عام منطقة وعظ مطروح رئيس لجنة الفتوى والشيخ محمد سعيد والشيخ كارم عفيفى، لجهودها في إحكام عدد من القضايا واتمام الصلح بالطرق الشرعية وأحكام العلم والدين فى إنهاء خصومة عدد من القضايا بمطروح.

وأكد محافظ مطروح تقديم الدعم لجهود اللجنة في دورها لإعلاء روح العفو والتسامح تحقيقًا للاستقرار والسلم المجتمعى، لافتًا إلى فضل إصلاح ذات البين ووحدة الصف والتكاتف والمحبة بين أهالى مطروح.

وأوضح الشيح عبد الحكيم سلطان، مدير عام منطقة وعظ مطروح أنه بتوجيهات ورعاية أحمد الطيب شيخ الازهر واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتعاون لجنة الفتوى بمنطقة وعظ الأزهر مع عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وبدعم ومساندة من الجهات الأمنية بحل وإنهاء مشكلات ١٢ قضية ثارية بمحافظة مطروح وحرصًا على الاستقرار الأسرى نجحت اللجنة في حل قضايا الوفاق الأسرى لما يقرب من ١٢٠٠ قضية أسرية.

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،