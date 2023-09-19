"مستقبل وطن" يكرم حفظة القرآن وينفذ ندوة حول الاستحقاق الانتخابي بمركز بلاط

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز بلاط في محافظة الوادي الجديد، بقيادة كمال عبد اللطيف محمد أمين الحزب، بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بقرية أولاد نصر احتفالية لتكريم حفظ القرآن الكريم.

وأكد ياسر أحمد محمد أحمد أمين أمانة التواصل والمتابعة،أنه تم تكريم 50 طفلا وطفلة من حفظة القرآن الكريم، انطلاقا من دور الحزب في المشاركة المجتمعية والخدمية للمواطنين وتشجيعه النشء الجديد على حفظ كتاب الله، كونه نور العقول والقلوب.

وأشار أمين أمانة التواصل والمتابعة، إلى أن حزب مستقبل وطن يسعى دائما لتكريم المتفوقين في جميع المجالات ومن حقهم أن نفخر بهم ونكرمهم مقدما الشكر لأولياء الأمور لتوفير الجو المناسب لأبنائهم لحفظ القرآن الكريم .

ندوة تثقيفية عن الاستحقاق الانتخابي

وعلى هامش التكريم، تم عقد لقاء موسع مع المواطنين حول الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل، وأهمية المشاركة الإيجابية وعرض إنجازات الرئيس السيسي.

وتحدث محمد سليمان الأمين المساعد بمركز بلاط عن المشاركة الفعالة في الاستحقاق الرئاسي المقبل ودعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مؤكداً أن الحزب يقف بقوة خلف القيادة السياسية رافضا أي محاولات لشق الصف الوطني، وان طبيعة الأوضاع الدولية والمحلية وما تشهده المنطقة والمسرح العالمي يحتاج الي ضرورة الحفاظ علي حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي .

فيما قال جمال سعد أمين التنظيم، إن ما تحقق من إنجازات ومشروعات قومية كبرى وما نراه من قدرة على مواجهة التحديات والأزمات العالمية، وحجز مكانة متميزة للدولة المصرية علي الصعيد الدولي يجعل من استمرار الرئيس السيسي لمرحلة رئاسية جديدة مطلبا ملحا تقتضيه الضرورة، وتقتضيه أيضاً المصلحة العامة للدولة المصرية بما يمكنه من استكمال ما بدأه من مشروعات وبرامج تنموية واصلاحية تبني وترسي قواعد الجمهورية الجديدة.

دعم وتأييد الرئيس السيسي

من جهته أكد صابر احمد مهدي أمين أمانة العمل الجماهيري بمدينة بلاط، أن دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي في مرحلة مفصلية من عمر الدولة المصرية لا تحتمل الحياد، خاصة أننا أمام مسيرة بناء وتنمية وتعمير وتغيير جذري وشامل في كل شئون الدولة مسيرة لابد وأن تكتمل خاصة وأن مصر قطعت شوطاً كبيرة في طريقها نحو الجمهورية الجديدة، الأمر الذي يقتضي معه ضرورة دعم ترشح الرئيس السيسي للحفاظ علي كل هذه المكاسب بل والبناء عليها لضمان تماسك المجتمع وتلاحم الجبهة الداخلية، وتثبيت أركان الاستقرار في الدولة المصرية لتستمر برامج الاصلاح السياسي والاقتصادي في عهده بما يحقق نهضة تنموية شاملة وبما يضع الدولة المصرية في المكانة التي تستحقها.

وأشار عبد الناصر عبد الرؤوف أمين أمانة العلاقات العامة بالمركز، إلى أهمية المشاركة في العملية الانتخابية وحشد المواطنين أمام اللجان، وتنظيم العمل داخل وخارج المقرات الانتخابية والدور الكبير للشباب والمرأة في المشاركة في العملية الانتخابية وحشد المواطنين وتوعيتهم.

وفي نهاية اللقاء بعث الجميع ببرقية دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ثانية لاستكمال مسيرة العمل والبناء والتنمية والإصلاح، خاصة إننا أمام مسيرة بناء وتنمية وتعمير وتغيير جذري وشامل في كل شئون الدولة مسيرة لابد وأن تكتمل خاصة وأن مصر قطعت شوطاً كبيرة في طريقها نحو الجمهورية الجديدة، مقدمين الشكر لقيادات مستقبل وطن علي دعمهم والتواجد بصفة مستمرة وتلاحمهم مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم.