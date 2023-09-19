الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف يتعامل طه دسوقى مع زوجته وقت الخلافات بينهما؟

طه دسوقى وزوجته
طه دسوقى وزوجته

تحدث الفنان طه دسوقي، عن حياته الخاصة مع زوجته نادين، وكيف يتعامل معها، مؤكدًا أنه يتبع المدرسة الجديدة في المشاركة.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه عندما تحصل مشادة بينهما يقومان بغلقها ويتحدثان عنها في اليوم التالي، أو يذهبان للعشاء لأنه اكتشف أن الإنسان عندما يتحدث وهو جائع يكون عصبيا أكثر.

وتابع أن الخناقة تكون هبطت ويكونا منطقيين أكثر، مشيرًا إلى أن زوجته أكبر داعمة له وتحضر الكثير من الاستاند أب ولحفظها الشديد لها يستطيع مراجعة المادة معها كل يوم.

وأشار إلى أنه كان أصغر شخص في أسرته وكان يذهب ويشتري لوالدته الخضار، مما جعل لديه خبرة في شراء الخضار الآن، وكشف سر وضعه الليمون على كل الأطعمة، وذلك لأنه أحيانا يطبخ ولا يعجبه مذاق الطعام فالليمون يعدل أي شيء لذا يضعه على كل الأطعمة.

سبب دخوله كلية الحقوق

وكشف سبب دخوله كلية الحقوق، مؤكدًا أنه شاهد فيلم "ملاكي اسكتدرية"، وأعجب بدور الفنان أحمد عز، وكان يريد أن يقول شيئًا والناس تستمع له ويقنع شخصا بأشياء أخرى، وحفظ القوانين التي تنجحه في الكلية ولكنه فشل كمحامٍ لأنه لا يعرف القوانين.

طه دسوقي زوجته نادين يتعامل المدرسة الجديدة مشادة الخناقة

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