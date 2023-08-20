طه دسوقي ينافس على جائزتي أفضل ممثل دور ثان ووجه صاعد فى مهرجان الدراما

ينافس الفنان الشاب طه دسوقي على جائزتي أفضل ممثل دور ثان ووجه صاعد فى مهرجان الدراما عن مسلسلي الصفارة وموضوع عائلي 2.

وقال طه في تصريحات لـ"الدستور"، أنه سعيد بترشيحه لجائزتين دفعة واحدة ضمن فعاليات مهرجان الدراما.

وشكر المسؤولين عن المهرجان على ترشيحهم له.

وأضاف، أن دورة مهرجان الدراما هذا العام دورة استثنائية إقامتها بمدينة العلمين، مؤكدًا أن المهرجان يعد تكريمًا وتقديرًا لكل فناني مصر.

وتستعد مدينة العلمين لاستقبال النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، والتي تقام تحت عنوان "60 سنة دراما" يوم الخميس الموافق 24 أغسطس، في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

وبالنسبة للجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، يترأسها المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

وتتميز الدورة الثانية من المهرجان بشكلها التنظيمي الجديد، حيث سوف يتم ترتيب مسرح لحفل مبهر وملىء بالاحتفالات التي تظهر عبر الألعاب النارية، لتعطي أجواء مبهجة للحضور، خاصة وأن الدور سوف تشهد حضورًا فنيًا على مستوى راقٍ وكبير للغاية.

وفتحت إدارة المهرجان باب التصويت للمرشحين على جوائز الدورة الثانية من المهرجان، وأعلن مهرجان القاهرة للدراما عن فتح باب التصويت للجمهور على جوائز الدورة الثانية من المهرجان، الذي من المقرر إقامته في مدينة العلمين.

وتم فتح باب التصويت للمرشحين على جوائز الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، الذي سيُقام في مدينة العلمين.

وكشفت إدارة المهرجان عن أسماء المرشحين لجوائزه المختلفة وجاءت الأسماء كالتالي:

المرشحون لأفضل ممثل دور أول

تضم قائمة المرشحين لأفضل ممثل دور أول عددًا كبيرًا من النجوم، بينهم شريف سلامة، أحمد رزق، محمد شاهين، أحمد مكي، محمد رمضان، محمد ممدوح، أحمد العوضي، أحمد أمين، حمادة هلال، طارق لطفي، أحمد فهمي، أحمد صلاح السعدني، أحمد عيد، جمال سليمان، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمير كرارة، مصطفى شعبان، خالد النبوي، سيد رجب، أحمد السقا، عمرو سعد، إياد نصار، محمد سعد، ياسر جلال، باسم سمرة، باسل خياط، كريم فهمي، ماجد الكدواني، محمد فراج، صبري فواز، عصام عمر، هشام ماجد، شيكو، نضال الشافعي، شريف منير، خالد سليم، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب وعمرو عبدالجليل.