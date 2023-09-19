الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طه دسوقى يكشف عن الصعوبات التى واجهته خلال تصوير مسلسل "الصفارة"

طه دسوقى في مسلسل
طه دسوقى في مسلسل الصفارة

كشف الفنان طه دسوقي، الصعوبات التي واجهته في تمثيل مسلسل "الصفارة"، مؤكدًا أنه كان مرعوبًا من فكرة تقديم أكثر من شخصية في العمل، وكان يذاكر كثيرًا حتى يخرج الشخصيات.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، أن ما طمنه هو أن علاء إسماعيل، قال له "إحنا هانلعب"، وأن أحمد أمين ناجح جدًا في هذا وقدم شخصيات كثيرة في البرنامج، مؤكدًا أن أحمد أمين قال له "سيب اللبس والماكياج يأخذك للشخصية"، ولهذا عندما وجدت مساحة اللعب لعبت.

حذف الكثير من المشاهد التي لا تفيد النص

وتابع، أن حلاوة أحمد أمين في موقع التصوير يكون مثله في الاسكتش وكان قلقًا، وعندما سأله عن أشياء قال له: "أنا عندي توتر زي زيك اسأل أستاذ علاء"، مؤكدًا أن ميزة العمل أن الشخص يقدم ما يحبه، وأن هناك الكثير من المشاهد تم حذفها لأنها لا تفيد النص.

وأكد أنه أكثرالشخصيات التي سمعت  مع الناس حلقة "نونو"، وأنه أحب ما خرج منه لأنه لم يقصد ما قدمه، مشيرًا إلى أنه كان قلقًا من شخصية زعيم العصابة في آخر حلقة. 

طه دسوقي مسلسل الصفارة أحمد امين المشاهد حلقة نونو

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