كيف كان يتم تزويد الجنود بالذخيرة فى حرب أكتوبر؟.. العميد محمد عبدالمنعم يوضح لـ"الشاهد"

قال العميد محمد عبدالمنعم يوسف، قائد الفصيلة الثالثة السرية الأولى بالكتيبة 335 مشاة، لواء النصر، في حرب 6 أكتوبر، إنه في يوم 9 أكتوبر صباحًا لم يكن معنا ذخيرة كثيرة، في حين أن الكثير من الدبابات قادمة علينا، معقبا: "في هذه الحالة انسحبنا ورجعنا إلى الوراء، وقمنا بإبلاغ المدفعية الخاصة بنا" .

وأضاف العميد محمد عبدالمنعم، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن المدفعية بدأت تضرب حتى قامت بتسوية الدبابات بالأرض، وقضت على كافة الهجوم، وبعد الانتهاء من هذا الهجوم القادم علينا، جاءنا تعويض بالذخيرة من خلال عربيات، وكانت معركة الدبابات الكبرى في يوم 8 أكتوبر.



الموسم الثالث من الشاهد



يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.