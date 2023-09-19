محمد عبدالمنعم لـ"الشاهد": ارتفاع خط بارليف فاق التوقع وتم القضاء على الساتر الترابى بواسطة المياه

قال العميد محمد عبدالمنعم يوسف قائد الفصيلة الثالثة، السرية الأولى بالكتيبة 335 مشاة، لواء النصر، في حرب 6 أكتوبر، إنه كان يتم استخدام سلم بالحبال حتى يستطيع الجنود المصريين العبور بالمدافع عبر خط بارليف.

وأكد العميد محمد عبد المنعم يوسف، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن خط بارليف من الضفة الشرقية كان ارتفاعه شاهق بصورة غير متوقعة، حيث وصل ارتفاعه إلى ٢٥ مترًا وبقوة ميل أقل من ٤٥ درجة، فكان الصعود أمر مرهق للغاية؛ لذا كان من الضروري استخدام هذه الحبال المرفقة بدرجات السلم المصنعة من الخشب من أجل الصعود بالمدافع الثقيلة.

عبور خط بارليف



وتابع: "بعد العبور تم تنفيذ المهمة المباشرة المطلوبة من الجنود وهي السير لمسافة ٥ كيلو من خط برليف، مع وضع المواقع الدفاعية عند هذه المسافة، هذا فيما يتعلق باليوم الأول".

واستطرد:" بعد انتهاء اليوم الأول تم سحب لانشات محملة بترمبات المياه، من أجل تذويب الساتر الترابي، هذا الساتر الذي أُجرى عليه أكثر من ٣٠٠ محاولة من أجل اختراقه والتي فشلت جميعها سوى محاولة اللواء باهي زكي يوسف الذي كان يعمل في سلاح المركبات فرقة ١٩ وكان مهندس منتدب في السد العالي من قبل، واستغل معرفته بهذا الأمر وأخبر قائد الفرقة أنه يمكن اختراق خط برليف من خلال استخدام خراطيم المياه باستخدام الترمبات".

الشاهد الموسم الثالث

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .