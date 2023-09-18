نوتنجهام فورست يتعادل مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي

تعادل نوتنجهام فورست مع ضيفه بيرنلي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما، في ختام منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، موسم 2023-2024.

افتتح السويسري زكي أمدوني التسجيل لـ بيرنلي في الدقيقة 41 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، موقعًا على أول أهدافه في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتمكن كالوم هودسون أودوي من تسجيل هدف التعادل لـ نوتنجهام في الدقيقة 61 بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء.

وسجل لايلي فوستر هدفًا لـ بيرنلي في الدقيقة 78، لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي وجود لمسة يد.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لـ لايلي فوستر لاعب بيرنلي في الدقيقة 94.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نوتنجهام فورست لـ 7 نقاط في المركز الثامن، فيما تحصل بيرنلي على أول نقطة له في المسابقة، ليحتل المركز التاسع عشر.