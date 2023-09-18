الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دعاء خالد الجندي لمصر وشعبها ورئيسها من مسجد الحسين (فيديو)

خالد الجندي
خالد الجندي

دعا الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لمصر وشعبها والرئيس عبدالفتاح السيسي، والجيش والشرطة، قائلا: "اللهم ببركة نبيك احفظ مصرنا ورئيسنا وجيشنا وشعبنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام، واجعلنا من أحبا نبيك المصطفى في الدنيا والآخرة".

 

كلمة خالد الجندي بمسجد الإمام الحسين

وقال خلال فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الدعوي بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بمحافظة القاهرة، بعنوان: "عالمية الرسالة المحمدية": "إن سيدنا النبي محمد (ص) ارسل من الله لعدة وظائف وهى شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، كل هذه الوظائف إنما إذا أردت أن تصف النبي فصفه كما شئت، إنما إذا أردت أن تعرف الصفة التى رشحه له الله، هى الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".

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