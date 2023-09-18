الإثنين 18 سبتمبر 2023
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مصر

عاجل.. القوات المسلحة: استشهاد وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى فى انقلاب إحدى الناقلات المحملة بالذخائر

جريدة الدستور

في إطار تنفيذ القوات المسلحة لأحد الأنشطة التدريبية المخططة وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكى جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ، ما أدى إلى استشهاد وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى. 
وصرح العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، بأنه تم اتخاذ  الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتتقدم القوات المسلحة بخالص التعازى والمواساة لأسر الشهداء، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

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