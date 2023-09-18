الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تنفيذي دمياط" يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وجّهت د.منال عوض، محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

جاء ذلك خلال ترؤسها لجلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء علاء البراوى مساعد مدير أمن دمياط.

ووجهت د.منال عوض تعليماتها إلى مديرية التربية والتعليم والإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بوضع خطة محددة للتأكد من جاهزية المدارس والمعاهد لاستقبال الطلاب وتوفير مناخ ملائم لهم ، وبما يضمن سير العملية التعليمية بالشكل اللائق وتحت مظلة من الإجراءات الصحية للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع العاملين بالمنظومة، مؤكدة التأكد من اتمام أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة للمدارس وكفاءة الانارة بها و تطبيق معايير السلامة والأمان بها ومتطلبات الحماية المدنية وكذلك الاهتمام بالنظافة العامة داخل المدارس والتأكد من إزالة أى ملصقات او كتابات بسور المدارس للاهتمام بالشكل العام لها.

وأكدت منال أهمية التنظيم الجيد لطابور الصباح وتحية العلم والسلام الجمهورى لغرس مفاهيم الانتماء وحب الوطن وتوزيع الكتب الدراسية، مؤكدة على مديرى الادارات التعليمية ومديرى المدارس بتنفيذ تلك الإجراءات، حيث أكدت أنه سيتم متابعة ذلك كما سيتم محاسبة المقصرين.

كما أكدت هيئة الابنية التعليمية بتشكيل لجان مشتركة بالتعاون مع التربية والتعليم للانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس والتأكد من توصيل المرافق.

العام الدراسي محافظة دمياط منال عوض مدارس دمياط محافظ دمياط

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