الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل اتحاد جدة أمام أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.. غياب بنزيما

كريم بنزيما
كريم بنزيما

كشف البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لـ اتحاد جدة، عن تشكيل فريقه لمواجهة أجمك إف سي الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بمنطقة الغرب بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة اتحاد جدة وأجمك والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة اتحاد جدة وأجمك، فتُقام في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد الأمير عبد الله معقل الفريق السعودي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على شبكة قنوات beIN Sports، وشبكة قنوات SSC السعودية.

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شكوك حول مشاركة بنزيما فى مباراة اتحاد جدة بدورى أبطال آسيا

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تشكيل اتحاد جدة أمام أجمك

أما عن تشكيل اتحاد جدة أمام أجمك، فشهد غياب الفرنسي كريم بنزيما بسبب الإصابة، فيما يقود المغربي عبدالرزاق حمد الله خط الهجوم.

وجاء تشكيل اتحاد جدة أمام أجمك كالآتي:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: حسن كادش - أحمد شراحيلي - عمر هوساوي - مهند الشنقيطي

خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - أحمد بامسعود

خط الهجوم: هارون كمارا - رومارينيو - عبدالرزاق حمد الله

ويلعب سباهان أصفهان الإيراني أمام القوة الجوية العراقي، في نفس التوقيت، ضمن منافسات ذات المجموعة.

اتحاد جدة أجمك دوري أبطال آسيا تشكيل اتحاد جدة كريم بنزيما

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