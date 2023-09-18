الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

هكذا احتفل بابا الروم الأرثوذكس بعيد الصليب في نادي الشبيبة

الصليب
الصليب

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي، ووكيلها للشؤون العربية، إنه في عيد رفع الصليب حضر البابا ثيودروس، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، الاحتفال الذي أقيم في نادي الشبيبة الارثوذكسية H.O.C بمصر الجديدة التابع للروم الأرثوذكس المصريين (الشوام سابقًا).

استقبال البابا

وأضاف في تصريح له أن كان في استقباله أعضاء مجلس إدارة النادي والآباء كهنة القاهرة وأعضاء مجالس الكنائس والمؤسسات الكنائسية للروم الأرثوذكس في القاهرة وفرقة كشافة الشرق منطقة مصر الجديدة وأعضاء النادي.

بعد أن بارك الحضور وترديد ترانيم العيد قام بإشعال النار الخشب المُعد (التي تشير إلى النار التي أمر الملك قسطنطين بإشعالها على قمم الجبال ليُخبر جميع مدن المملكة بالعثور على صليب ربنا يسوع المسيح) متمنياً أن تضيء شعلة الإيمان في قلوب الجميع وأن ينير نور المسيح العالم أجمع. 

بعد ذلك أعطى شهادات التقدير التي أعدها مجلس إدارة النادي للطلبة والطالبات المتفوقين في الشهادات العامة تكريمًا لهم، كما جرت العادة في كل عام.

نيقولا انطونيو مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس عيد رفع الصليب الصليب عيد الصليب

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