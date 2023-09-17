الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى القدّيسة صوفيا وبناتها الشهيدات

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى القدّيسة صوفيا وبناتها الشهيدات، وولدت صوفيّا (الحكمة) في إيطاليا. وعاشت وثنيّة. تزوّجت ورُزقت ببنات ثلاث دعتهنّ أمانة ورجاء ومحبّة.

 ترمّلت باكرًا واهتدت إلى الإيمان المسيحيّ فاعتمدت هي وبناتها بعدما زرعت في قلوبهنّ حبّ المسيح وحبّ الرسالة المسيحيّة. فرحن جميعًا يبشّرن بالمسيح إلى أن أمسك بهنّ الملك أدريانس. وبعد أن تملّقهنّ محاولاً حثّهنّ على نكران المسيح وعبادة الأصنام، ولم يجد عندهنّ آذانًا صاغية، عندئذٍ أمر بقتل «أمانة» البكر، وهي بعمر 12 سنة، لعلّ البقيّة يرتعدن ويرتدَّنَّ فظللن ثابتات إلى أن لاقين المصير ذاته، بعد عذاب وحشيّ. فنلن الشهادة عام 138.

عظة الكنيسة الاحتفالية 

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إن هذا الادّعاء لإبنيّ زبدى بالتميّز أشعر الرسل الآخرين بالإستياء. "فلمّا سَمِعَ العَشَرَةُ ذلكَ الكَلامَ اسْتاؤوا مِن يَعقوبَ ويوحَنّا". كانوا لا يزالون خاضعين للضعف البشري ومستسلمين لإلهامات الشهوة؛ لكنّهم لم يظهروا نقمتهم إلاّ حين رفض الربّ طلب الرسولين. كانوا قد أخفوا هذه المشاعر حتّى تلك اللحظة، لأنّهم اعتقدوا أنّ يعقوب ويوحنّا كانا مميّزَين عند المخلّص.

 لكنّ الربّ وضع علاجًا مضاعَفًا على جراح نفوسهم: أوّلاّ، ناداهم ليواسيهم؛ ثانيًا، علّمهم أنّ هذه اللهفة للجلوس في الأماكن الأماميّة هي ميزة عند الوثنيّين: "تَعلَمونَ أنَّ الذينَ يُعَدّونَ رؤساءَ الأُمَمِ يَسودونَها، وأنَّ أكابِرَها يَتَسَلَّطونَ علَيها". في الواقع، كان الملوك يحكمون عند الوثنيّين بطريقة مطلقة ومستبدّة: "فلَيسَ الأمرُ فيكم كذلك". كما علّمهم أنّ مَن أراد أن يكون الأكبر، عليه أوّلاً أن يكون الأصغر، وأنّه لا يمكن أن يصبح أحد رئيسًا على الجميع إلاّ إن تحوّل إلى خادم عندهم. 

لذا، لم يكن مجديًا أن يظهر البعض ادّعاءات مبالغ فيها، وأن يستاء البعض الآخر من هذه الرغبات الطموحة، كون التواضع هو الذي يقود إلى كمال الفضائل، لا المراكز الأولى والقوّة. ثمّ ضرب لهم مثلاً ليشعرهم بالخجل: "لأنَّ ابنَ الإنسانِ لم يَأتِ لِيُخدَم، بل لِيَخدُمَ ويَفدِيَ بِنَفسِه جَماعةَ الناس".

 في الواقع، أيّ أمر أروع وأسمى من أن نبذل حياتنا من أجل ذاك الذي أصبحنا له خدّامًا؟ لكنّ هذه الخدمة الطوعيّة، هذا التواضع المفرط أصبح مبدأ مجد جميع البشر، وليس المخلِّص فقط. قبل أن يصبح إنسانًا، كانت الملائكة وحدها تعرفه؛ بعد تجسّده وموته على الصليب، لم يتمجّد بمفرده، لكنّه جعلنا شركاء معه في هذا المجد، وحكم كسيّد على العالم كلّه من خلال الإيمان.

الكنيسة المارونية المارونية ذكرى القد يسة صوفيا وبناتها الشهيدات القد يسة صوفيا وبناتها الشهيدات عظة الكنيسة الاحتفالية

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