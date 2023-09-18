الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

531 مدرسة ببورسعيد جاهزة لاستقبال 184211 طالبا وطالبة

استعدادات العام الدراسي
استعدادات العام الدراسي الجديد

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن مدارس بورسعيد وعددها 531 مدرسة جاهزة لاستقبال 184211 طالبا وطالبة مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤.

استعدادات العام الدراسي الجديد

وقالت وكيل الوزارة، إن 1150 مقعدا دراسيا جديدا للطلاب تم توزيعها على المدارس بالإضافة إلى 30 جهاز كمبيوتر جديد، لافتة إلى أن زي طلاب المدارس العسكرية للبنين تم تصنيعه بمعرفة التعليم الفني محليا.

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام، أن نسبة توافر الكتب المدرسية بمخازن المديرية قد بلغت أكثر من 90% لجميع المراحل التعليمية بالتعليم العام والفني، مشيرة إلى أنه جار توزيع الكتب على المدارس بمعرفة 6 إدارات تعليمية لتسليمها للطلاب بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

ووجهت الشكر والتقدير لكل العاملين بتعليم بورسعيد على ما بذل من جهود مضنية خلال فترة قصيرة للانتهاء من كافة التجهيزات الفنية والإدارية وتجميل وتزيين المدارس لاستقبال الطلاب المستجدين بمراحل التعليم المختلفة متمنية للجميع عاما دراسيا موفقا.

استعدادات العام الدراسي الجديد
استعدادات العام الدراسي الجديد
مديرية التعليم بورسعيد العام الدراسى الجديد محافظة بورسعيد تلاميذ

مواد متعلقة

نائب محافظ بورسعيد يتفقد بدء أعمال إنشاء مجمع الصناعات المغذية

وكيل أول وزارة التعليم ببورسعيد تتفقد جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى

محافظ بورسعيد: طرح 4 مجمعات صناعية جديدة لصغار المستثمرين

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال رفع كفاءة أحد شوارع منطقة القابوطى (صور)

محافظ بورسعيد يناقش استعدادات تنفيذ مهرجان تصوير ومراقبة الطيور المهاجرة

"اقتصادية القناة": 275 سفينة بحمولة 4 ملايين طن بموانئ المنطقة الشمالية خلال أغسطس

محافظ بورسعيد يكرم عمر العوضي لحصوله على ذهبية بطولة إفريقيا بالسنغال

محافظ بورسعيد يبحث مع سفير بيرو بمصر سبل التعاون

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

مراسل "القاهرة الإخبارية": الميسترال المصرية تحمل مستلزمات طبية ومواد غذائية لليبيا

تكلفة استخراج جواز سفر جديد 2023 والمستندات المطلوبة

حبس 5 متهمين بخطف كاميرونى فى البحيرة

بـ200 ألف جنيه.. كواليس ضبط متهمين بسرقة أسلاك وكابلات من "مياه البحر الأحمر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

محمود خليل

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى