غلق 115 منشأة وضبط 11071 حالة إشغال متنوع خلال أسبوع بالإسكندرية

واصلت محافظة الإسكندرية، حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وفى هذ الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

غلق وتشميع منشآت وتحصل غرامات فورية

وأسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 115 منشأة، والتحفظ على عدد 11071 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 5520 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي، واشغال طريق، ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ2 مليون و400 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.

ضبط الأسعار بالأسواق

وكان محافظ الإسكندرية، شدد على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حيث شن حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية استهدفت شوارع الفردوس والفتح ومسجد حاتم بمنطقة سموحة.

كما نفذ حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية شملت شوارع الميناء الشرقية، سعد زغلول، شامبليون، الإسكندر الأكبر، الغرفة التجارية، الشهداء، بولانكى.



وشهد حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية شملت منطقة المعمورة البلد.

وشن الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية استهدفت شارع سيدي ياقوت والسيد محمد كريم وطريق الكورنيش، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمةوإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حملات بأحياء الإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية