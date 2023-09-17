الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد المؤتمر الدولي السنوي الأول لمستشفى "نيل الأمل"

جريدة الدستور

حضر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية المؤتمر الدولي السنوي الأول لمستشفى "نيل الأمل" للرعاية المتكاملة لأطفال الاختلافات الخلقية أول مستشفى متخصص بالمجان في مصر وأفريقيا لجراحات أطفال الإختلافات الخلقية.

وقدم المحافظ الشكر باسمه وباسم شعب الإسكندرية لكل مَن ساهم في إقامة هذا الصرح العظيم، مؤكدًا أنه على أتم استعداد لتسهيل أي طلبات مقدمة لإنشاء مثل هذه الكيانات لخدمة أبناء الإسكندرية.

ضمن المشروعات القومية المصرية 

والمستشفى مدرجة بقائمة المشروعات القومية المصرية تحت رعاية  الرئيس السيسي بالتعاون مع جامعة الإسكندرية.

41 ألف كشف منذ بدء تشغيل المستشفى 

واستقبل المستشفى منذ بدء تشغليها منذ عامين أكثر من 41 ألف كشف وأكثر من 2000 عملية جراحية ما بين عمليات قلب مفتوح وجراحة عمود فقري وعظام، وعمليات مخ وأعصاب ويستمر المؤتمر في الفترة من 17 - 21 سبتمبر 2023.

جاء ذلك بحضور د.عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية و كرام كردي رئيس مجلس أمناء مؤسسة نيل الأمل، ود.صابر وهيب رئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور محمد عبد الملاك مدير عام المستشفى.

محافظ الإسكندرية المؤتمر الدولى السنوى أطفال الاختلافات الخلقية نيل الأمل شعب الإسكندرية

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية يوزع شنط المدارس على 100 طفل من ذوى الهمم والأيتام

محافظ الإسكندرية لوزير التعليم: حريصون على دعم المنظومة ضمن رؤية مصر 2030

الأكثر قراءة

"تحرش وضرب".. تفاصيل اعتداء 3 فتيات على طالبة بمطواة

3 فئات الأكثر استفادة من قرارات زيادة المرتبات.. وشروط الجمع بين المعاشات والأجور

تطورات واقعة ضرب سائح كويتي في تركيا.. أول صورة وتعليق السفارة

مشاجرة سودانية.. طعنة نافذة بالصدر تقتل سيدة على يد جارتها بعابدين

الخيانة الزوجية كلمة السر.. زوج يقتل زوجته بطريقة بشعة فى النزهة

شكاوى السائحين من الإجبار بالتعامل بالنقد الأجنبى.. والغرفة: غير قانونى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين بينهم صحفيون إثر استهداف قوات الاحتلال لهم شرق قطاع غزة

وزير شئون القدس: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تستغل أعيادها للتصعيد فى المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية