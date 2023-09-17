محافظ الإسكندرية يشهد المؤتمر الدولي السنوي الأول لمستشفى "نيل الأمل"

حضر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية المؤتمر الدولي السنوي الأول لمستشفى "نيل الأمل" للرعاية المتكاملة لأطفال الاختلافات الخلقية أول مستشفى متخصص بالمجان في مصر وأفريقيا لجراحات أطفال الإختلافات الخلقية.

وقدم المحافظ الشكر باسمه وباسم شعب الإسكندرية لكل مَن ساهم في إقامة هذا الصرح العظيم، مؤكدًا أنه على أتم استعداد لتسهيل أي طلبات مقدمة لإنشاء مثل هذه الكيانات لخدمة أبناء الإسكندرية.

ضمن المشروعات القومية المصرية

والمستشفى مدرجة بقائمة المشروعات القومية المصرية تحت رعاية الرئيس السيسي بالتعاون مع جامعة الإسكندرية.

41 ألف كشف منذ بدء تشغيل المستشفى

واستقبل المستشفى منذ بدء تشغليها منذ عامين أكثر من 41 ألف كشف وأكثر من 2000 عملية جراحية ما بين عمليات قلب مفتوح وجراحة عمود فقري وعظام، وعمليات مخ وأعصاب ويستمر المؤتمر في الفترة من 17 - 21 سبتمبر 2023.

جاء ذلك بحضور د.عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية و كرام كردي رئيس مجلس أمناء مؤسسة نيل الأمل، ود.صابر وهيب رئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور محمد عبد الملاك مدير عام المستشفى.