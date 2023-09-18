بمشاركة 37 عارضا.. افتتاح معرض “إسكندرية 50” بقصر ثقافة الأنفوشي

شهد قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية افتتاح معرض “إسكندرية 50” لشباب الفنانين، بمشاركة 37 عارضا وعارضة، بهدف دعم المواهب الشابة من الموهوبين، حيث يستمر المعرض على مدار 5 أيام.

جاء ذلك بحضور أماني علي عوض مديرة قصر الأنفوشي بالإسكندرية، ومجموعة من كبار الفنانين والمتخصصين وهم: الدكتور محمد السلام استاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة، والفنان الدكتور خالد هانو، الدكتور حسن وصفي، ومحمد محمود رزق مؤسس شباب طيف.



قالت الفنانة التشكيلية ريم اللحام، أحد مسؤولي المعرض، إنه يهدف إلى دعم الفنانين من الشباب غير القادرين لمشاركتهم معارض تظهر أعمالهم ومواهبهم، حيث يدعم المواهب الفنية المصرية الجديدة من الأكاديميين وغير الأكاديميين لتسليط الضوء عليهم وتشجيعهم.



دعم الفنانين والموهوبين



وأضافت مسؤولة المعرض لـ"الدستور"، أن المعرض تابع لمؤسسة شباب طيف للثقافة والفنون التي تهدف دائما لإقامة معارض فنية بأفكار مختلفة وتكون داعمة للفنانين والعمل على التطوير من أنفسهم وأعمالهم الفنية، وعرض لوحاتهم على الجمهور، فضلا عن المعالجة الفنية، من خلال حضور فنانين كبار ومتخصصين لمشاهدة اللوحات والأعمال الفنية ونقدها نقد بناء.

50 لوحة وعمل فني لـ37 فنانا

وأوضحت أن المعرض يضم حوالي 50 لوحة وعمل فني، متنوع بين الزيت والفحم والبورتريه والمجسمات، ويشارك به 37 فنانا بأعمار مختلفة من سن 16 حتى 40 سنة، مشيرة إلى أن الفنانين ليسوا من الإسكندرية فقط بل من محافظات متعددة مثل "البحيرة، المنوفية، دمياط، القاهرة".

أهم الفعاليات والمعارض



وأشارت "اللحام" إلى أن المعرض يعد الخامس لـ"شباب طيف" حيث يتم تنظيم معرض كل عام، لافتة أن المعرض الأول منذ 5 سنوات بعنوان "إنك بأعيننا" كان يتحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والمعرض الثاني عن "فان جوخ" يتحدث عن المدرسة الانطباعية، شارك فيه أكثر من 200 فنان والمعرض الثالث كان معرض حر شمل كافة أنواع الفن التشكيلي، والرابع كان عن السريالية ويتحدث عن مدرسة "سلفادور دالي" والأخير والخامس وهو معرض اليوم وهو معرض حر أيضًا، لافتة أن في المعرض تضم مشاركة من ذوي الهمم والذي نتطلع مستقبلًا نسلط الضوء بشكل أكبر على المواهب من ذوي الهمم.



ولفتت إلى أن المميز في "المعرض الحر" أن كل فنان يخرج إحساسه في اللوحات الخاصة به، مشيرة إلى أن أغلب اللوحات هي فن البورتريه وذلك لميل الفنانين لفن البورتريه، وهي تشارك في المعرض بـ7 لوحات تتنوع بين ألوان زيتية، وخشب وباستيل، وفحم.

افتتاح معرض إسكندرية 50

افتتاح معرض إسكندرية 50

افتتاح معرض إسكندرية 50

افتتاح معرض إسكندرية 50

افتتاح معرض إسكندرية 50

افتتاح معرض إسكندرية 50

افتتاح معرض إسكندرية 50