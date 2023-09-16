السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"سان مالو" عرض يُناقش تداعيات الحروب من جانب طفولي بمهرجان المسرح العربي

العرض المسرحي سان
العرض المسرحي سان مالو

نظمت إدارة مهرجان المسرح العربي بدورته الرابعة، مساء اليوم السبت، عرض “سان مالو” أداء فرقة المسرح بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وإخراج وتأليف أنس النيلي، وذلك على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي في الإسكندرية، وسط تفاعل كبير من الحضور الذي كان معظمه من الشباب.

مخرج العرض:هدفه إنساني ليظهر تداعيات الحرب

وقال مخرج العرض إنهم يناقشون فكرة الحرب عامة وليس ظروف حرب بعينها، حيث إن هدفه إنساني ليظهر تداعيات الحرب من تدمير الشعوب والأشخاص الحالمة والرومانسية والبراءة والطفولة والحب.

وأضاف “النيلي” في بيان اليوم، إن الفكرة تدور حول قصة فتاة فرنسية كفيفة تعاني ويلات الحرب العالمية الثانية، والصراع بين فرنسا وألمانيا، مشيرًا إلى أنه حرص على مناقشة الفكرة من جانب طفولي برئ للبعد عن فجاجة الحروب.

وتابع أن القصة واضحة ولذلك تابعها الناس لينظروا كيف يكون اللقاء بين الطرفين، العائلة الفرنسية والجندي الألماني وزملائه، مشيرًا إلى أنهم نفذوا تكنيك لتوضيح أن البشر دائما في صراع وحيرة عندما يقعون في اختيار بين أن يقولوا شيء أو لا.

العرض باللغة العربية الفصحى

وعن تقديم العرض باللغة العربية الفصحى، فرأى أن الجمهور استطاع فهمه وهو ما تبين من تفاعلهم مع الممثلين، مشيدًا بأداء فريق الهندسة على المستوى التمثيلي والاحترافي قائلاً إنهم  كانوا على قدر المسئولية، خاصة وأنهم غير متخصصين، لافتًا إلى أنه خريج قسم المسرح ونقابي وأنهم دائمًا يثبتون أنهم على مستوى المتخصصين.

واختتم حديثه بأن العرض يعادي فكرة الحرب، ويوجه رسالة أنه طالما نحن نستطيع الحفاظ على العالم دون الحروب نفعل ذلك لأن الحرب تدمر الشعوب والفكرة قائمة على مقولة كاتب أمريكي چون ولينز في رواية تسمى “ستونر”: “إن الحرب لا تقضي على آلاف الشباب فحسب بل على شيء ما في الشعوب يستحيل استعادته مرة أخرى”.

يذكر أن المهرجان يُختتم يوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر الجاري، بحفل سيُعقد بمسرح سيد درويش، بحضور الفنان ماجد الكدواني، وعدد من النجوم أبرزهم المكرمين “كريم الحسيني وهاجر الشرنوبي”.

العرض المسرحي سان مالو

العرض المسرحي سان مالو
العرض المسرحي سان مالو
العرض المسرحي سان مالو
العرض المسرحي سان مالو
العرض المسرحي سان مالو
العرض المسرحي سان مالو
العرض المسرحي سان مالو
العرض المسرحي سان مالو
العرض المسرحي سان مالو
العرض المسرحي سان مالو
مهرجان المسرح العربي سان مالو قصر ثقافة الانفوشي فعاليات مهرجان المسرح العربي عرض مسرحي

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